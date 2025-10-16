Разделы

МТС расширила возможности «голоса» для кировчан с помощью ИИ-сервисов

МТС сообщает о расширении функционала обычных голосовых вызовов для абонентов. Теперь пользователи могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником устно, а также записывать входящие и исходящие вызовы и получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новый функционал звонков татарстанцы могут при общении с абонентами всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ситуации, когда необходимо ответить на важный звонок, но вести голосовой разговор невозможно или неудобно, часто возникают во время деловых встреч или в транспорте. Теперь татарстанские абоненты МТС могут использовать еще один способ общения, при котором входящий звонок мгновенно переводится в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат. Алгоритм работы сервиса «Звонок в чат» интуитивно понятен: отклонив входящий вызов, пользователь получает пуш-уведомление от приложения «Мой МТС» для перехода в диалоговый чат со звонящим, соединение с которым берет на себя голосовой помощник. В чате появляются варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Пользователю остается выбрать подходящую реплику, которая будет немедленно озвучена собеседнику или напечатать ответ самостоятельно.

Кроме того, любой входящий и исходящий голосовой вызов теперь можно сохранить в формате аудиозаписи или текстовой расшифровки. Согласно опросу, проведенному МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. Сервис «Интеллектуальная запись разговора» позволяет не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент. Все разговоры сохраняются автоматически в приложении «Мой МТС», а ненужные записи пользователь может самостоятельно удалить в приложении в разделе «Звонки». Функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов.

«Для нас развитие связи в Кировской области — это не только строительство базовых станций. Это, в первую очередь, создание интеллектуальных сервисов, которые предвосхищают потребности кировчан. К примеру, узнав, что многие абоненты делают заметки во время разговора, мы предложили им функцию записи звонков. А чтобы избавить людей от рутинных диалогов, с которыми сталкивается почти половина пользователей, научили голосового ассистента вежливо общаться с курьерами или сообщать о вашей занятости», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

По данным исследования МТС, 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).

