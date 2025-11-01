Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Кирова

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Кирова. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей более 20 многоквартирных домов в разных районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Список адресов с гигабитной сетью МТС пополнился жилыми домами в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Озерки, Нововятском и Юго-Западном районах, а также в центре Кирова.

Теперь жители многоквартирных домов могут пользоваться цифровым телевидением и интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, что в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Пропускной способности гигабитного канала хватает, чтобы обеспечить стабильность даже в часы пик: несколько членов семьи могут одновременно смотреть контент в 4К, быстро скачивать «тяжелые» данные и с комфортом вести видеотрансляции. Помимо этого, высокая скорость создает основу для подключения и работы умных устройств, включая системы безопасности и видеонаблюдения, а также другие онлайн-сервисы для дома.

«Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых районах селятся молодые семьи, для которых качественный домашний интернет — такая же неотъемлемая часть комфортной жизни, как и стабильная связь. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять гигабитную сеть в Кирове и области. В этом году высокоскоростной домашний интернет стал доступен еще 13 тысячам кировчан по всему региону. Наша задача — не просто расширять зону покрытия, но и предлагать клиентам по-настоящему выгодные решения. Например, объединив в один пакет домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и другие сервисы МТС, можно снизить ежемесячные расходы на связь до 40%», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.