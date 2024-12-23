МТС: назван самый активный час онлайн-мероприятий у кировчан

МТС проанализировала онлайн-мероприятия на платформе «МТС Линк» среди российских пользователей решения за 2024 г. Так, выяснилось, что кировчане используют сервис с 9:00 до 21:00, а самый активный час работы сервиса – 17:00. В это время на платформе одновременно проходит свыше 250 мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары (формат, предполагающий несколько активных спикеров и большое количество слушателей). При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» по всей стране превысило 33 млн — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 г.

В 2024 г. на платформе «МТС Линк» появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта. Половина случаев использования ИИ на платформе — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной ИИ-возможностью. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Мы видим, как востребованность платформ для онлайн-мероприятий растет. Сегодня многие компании переводят часть своих совещаний, встреч и конференций в онлайн-формат. Поэтому мы постоянно расширяем функционал нашего сервиса. Так, в уходящем году популярностью пользовались недавно внедренные в платформу онлайн-доски и корпоративный мессенджер «МТС Линк». А сам сервис активно применяется не только в бизнесе, но и в образовании – например, ВятГУ использует его для проведения лекций, конференций и других мероприятий образовательного процесса», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.