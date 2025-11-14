Разделы

МТС запустила для кировчан сервис для управления малым бизнесом

МТС объявляет о запуске в Кировской области сервиса для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта. МТС Optimus позволит представителям малого бизнеса записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в понятные заметки и в список рабочих задач, а также работать с клиентской базой. МТС Optimus разработан совместно с МТС Exolve. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации легко возникают невыполненные обязательства, забытые детали, ошибки при доставках и путаница в заказах: потенциальным клиентам просто забывают перезвонить, особенно когда их становится больше. МТС Optimus решает эти проблемы. После подключения к сервису с помощью МТС ID пользователю становится доступен набор инструментов для эффективной работы: автоматическая запись и расшифровка звонков, интеллектуальные саммари от ИИ, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, МТС Optimus представлен и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий, например, история заказов. Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

«В Кировской области мы видим особый запрос со стороны малого и среднего бизнеса на цифровые решения, которые помогают оптимизировать операционную деятельность. Кировские предприниматели — практики, они ценят инструменты, дающие быстрый и измеримый результат. MТС Optimus становится таким решением — он естественным образом расширяет возможности обычной мобильной связи, преобразуя деловые разговоры в структурированные задачи и напоминания. Это позволяет даже индивидуальному специалисту или небольшой фирме использовать технологии, ранее доступные в основном крупным компаниям, экономя время и снижая риски потерь важной информации», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. При этом МТС Optimus обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В ближайшее время планируется запуск дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков на базе технологий МТС. Помимо фильтрации, в ближайших планах по развитию продукта — запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, версия для планшетов и возможность покупки виртуального номера МТС Exolve для звонков прямо в приложении.

