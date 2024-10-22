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МТС: в Кировской области спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в 10 раз

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки компаниями из Кировской области отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в 10 раз год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским офисным ПО в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Число компаний, использующих отечественное ПО в облаке МТС Web Services, в Кировской области за год выросло в 1,5 раза. Чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры - почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%.

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Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

«Использование отечественного офисного ПО значительно увеличивает надежность ИТ-инфраструктур компаний. Предприниматели Кировской области это понимают, это подтверждают наши статистические данные. В нашем регионе также большой популярностью пользуются и такие продукты для бизнеса, как облачные решения, видео- и геоаналитика», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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