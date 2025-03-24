Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает кировчан на онлайн-отбор в ГИТИС

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ из Кировской области пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 14 и 15 апреля 2025 г. Лучшие участники онлайн-тура будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительный отбор абитуриентов Кировской области на базе «МТС Линк» проходит на актерский факультет. Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Творческую онлайн-встречу и цифровые консультации проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Для участия в онлайн-отборе необходима обязательная регистрация. Заявки могут подавать абитуриенты, проживающие в любом населенном пункте Кировской области.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

«В рамках нашего сотрудничества с ГИТИС уже четвертый год подряд мы проводим цифровой формат консультаций для абитуриентов на платформе «МТС Линк». Пройдя все испытания в комфортной обстановке абсолютно любой желающий нашего региона может стать студентом одного из лучших театральных вузов страны. В 2024 г. 1400 абитуриентов из 65 регионов России приняли участие в онлайн-консультациях без поездки в столицу, а по итогам отбора 58 претендентов пригласили продолжить финальные испытания в Москве. Наши кировские ребята из года в год участвуют в онлайн-отборе и показывают прекрасные результаты. Так, например, в 2023 г. Александр Терехов после таких прослушиваний получил рекомендацию к поступлению в ГИТИС и был приглашен сразу на второй тур очных прослушиваний. Уверен, в этом году мы еще не раз услышим о наших талантливых земляках», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», – сказал ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.