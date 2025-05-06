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МТС защитила кировчан от 6 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Кировской области за I квартал 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС с января по март 2025 г. в регионе было заблокировано почти 1,5 млн минут нежелательных вызовов, что составляет более двух с половиной лет общения по спамерами и потенциальными мошенниками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего спам-звонки кировчанам поступали в марте. В целом в I квартале 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал почти 6 млн нежелательных звонков, а средняя длительность такого вызова в регионе составила 15 секунд. Чаще всего кировчанам звонили с рекламными предложениями, касающимися недвижимости, путешествий и доставки товаров. Также известно, что в I квартале 2025 г. максимальное количество спам-звонков одному абоненту Кировской области превысило 7000 вызовов.

«Количество нежелательных звонков, совершаемых в Кировской области и других регионах страны, постоянно растет. Например, в нашем регионе количество таких вызовов по итогам первого квартала выросло на 15% год к году. Для того, чтобы обезопасить наших абонентов от назойливых звонков, мы постоянно расширяем возможности нашего антиспам-сервиса. Сегодня «Защитник» может поговорить с спамером за вас и прислать расшифровку беседы, а опция «Безопасный звонок» предупредит о разговоре с потенциальным мошенником», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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