МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне

МТС объявляет о запуске цифрового гастрономического путеводителя по вятской кухне от сервиса путешествий МТС Travel. Гастрогид по Кировской области расскажет о популярных ресторанных локациях региона, а также раскроет особенности вятской кухни. В путеводителе собраны свыше 50 ресторанов и кафе Кирова разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрогид расскажет о местных специалитетах: с чем лучше пробовать вятскую губницу, в чем особенность вятских рыжиков, как правильно готовить блины с припеком и где отведать хрустящих истобенских огурцов. Здесь можно найти рестораны аутентичной вятской кухни, локации с видом на город и реку Вятку, атмосферные места для завтраков, подборку лучших пельменных и вареничных, точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.

В создании онлайн-гида приняли участие региональные эксперты ресторанной отрасли: исследователь вятских кулинарных традиций, автор книг о вятской кухне Мария Саурова; бренд-шеф сети ресторанов «Four» Иван Хонин; шеф-повар ресторана «Царское Село» Алексей Еремеев, а также основатель бренда натуральных продуктов «Грибы ДА! Ягоды» Анастасия Елизарова. В путеводителе можно найти их советы и рекомендации в области гастрономии и туристического отдыха в Кировской области.

«Сегодня Киров все больше становится центром притяжения для туристов, учитывая большой 650-летний юбилей города, который в этом году широко отмечают все кировчане. В среднем путешественники проводят в Кировской области два дня, поэтому уверен, что наш гастрогид станет хорошим помощником в любой поездке и сориентирует, где можно попробовать вятскую кухню, в каком отеле остановиться и посещение какого гастрофестиваля спланировать в следующий приезд. К тому же, путешественники, въезжающие в Кировскую область, получают приветственное SMS со ссылкой на наш цифровой гид по региону, где можно найти список обязательных к посещению мест. Так, благодаря нашим путеводителям, поездка в Кировскую область теперь может стать максимально насыщенной на эмоции и гастровпечатления», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

По данным МТС Travel, количество бронирований в Кирове за первое полугодие 2024 г. увеличилось на 3%, причем больше половины из них совершили деловые туристы. Ровно 50% всех поездок в Кировскую область совершали жители соседних регионов, а лидером по турпотоку в регион стали жители Республики Коми (16% от турпотока). Москвичи и жители Московской области обеспечивают 12% поездок в регион, жители Татарстана — 8%, Удмуртии — 7% и Нижегородской области — 6%.

Гастрономический путеводитель по вятской кухне доступен абонентам всех операторов. Гастрогиды от МТС Travel, помимо Кирова, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске, Петропавловске-Камчатском и Самаре, а до конца 2024 г. они появятся в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.