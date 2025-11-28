Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение

МТС отмечает рост спроса на системы видеонаблюдения в Кировской области. За последний год количество подключений увеличилось на 20%, при этом наибольший прирост показали строительные компании и магазины розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительные компании внедряют умное видеонаблюдение МТС для автоматического контроля соблюдения техники безопасности. Это позволяет значительно снизить производственный травматизм. Кроме того, видеоаналитика используется для предотвращения хищений материалов и оборудования, а также для оперативного мониторинга выполнения работ и простоев техники, что в комплексе помогает застройщикам сократить сроки сдачи объектов и снизить себестоимость работ. В магазинах розничной торговли умное видеонаблюдение МТС ведет точный подсчет посетителей, анализирует поток покупателей и строит тепловые карты для оптимизации торговли и распределения персонала. Системы также способны автоматически распознавать подозрительное поведение, характерное для краж, и помогать контролировать длину очередей у касс.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

Среди других отраслей, активно внедряющих видеоаналитику в Кировской области, – ИT-сектор, логистические и компании оптовой торговли, предприятия ресторанного бизнеса, а также салоны красоты и развлекательные заведения.

«Мы видим, что кировский бизнес становится все более технологичным и нацеленным на измеримую эффективность. Сегодня заказчики ожидают от видеонаблюдения не просто записи происходящего, а комплексных аналитических систем, которые интегрируются с другими бизнес-процессами. Например, данные с камер могут автоматически передаваться в системы управления проектами, создавая единую цифровую среду. Это позволяет не только реагировать на инциденты, но и прогнозировать операционные риски, оптимизировать ресурсное планирование и в конечном счете влиять на всю деятельность компании», – отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще