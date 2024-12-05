К Новому году МТС присоединила к сети еще 1500 жителей Кировской области

МТС сообщает о покрытии сетью МТС 14 малых населенных пунктов Кировской области, где голосовая связь и интернет стали доступны впервые. Работы проведены при поддержке Министерства информационных технологий и связи Кировской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству новых базовых станций МТС обеспечила LTE и мобильной связью еще 1500 жителей региона, проживающих в деревнях и селах с населением от 40 до 300 человек. Так, например, в канун Нового года поздравить по видеосвязи родных с праздником смогут и 44 жителя деревни Дворища Сунского района и 274 уроженца деревни Зимник Кильмезского района.

Теперь сельчане могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, чтобы смотреть новогодние фильмы в HD-качестве, заказывать подарки онлайн, общаться по видео с близкими и делиться фото и видео с новогодних праздников.

«Качественная мобильная связь и интернет сегодня помогают решать множество повседневных задач, но не перестают отвечать за, пожалуй, первостепенное назначение сети – возможность общения с родными и близкими в любом уголке мира. Мы всегда с особым вниманием относимся к малым населенным пунктам Кировской области и понимаем, насколько важно и ценно появление в них сотовой связи. Ведь благодаря этому теперь может развиваться экономика и инфраструктура населенных пунктов, появляться рабочие места. А главное - появление сети в каждой такой небольшой деревне может стать для молодежи мощным стимулом для того, чтобы остаться в ней жить, а не уезжать в мегаполис», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

МТС провела работы в Кильмезском, Котельничском, Малмыжском, Санчурском, Афанасьевском, Сунском и Лебяжском районах. Мобильная связь и интернет теперь появились в деревнях Зимник, Родичи, Нослы, Кувшинское, Перескоки, Новая Тушка, Шалеевщина, Сретенье, Вотчина, Ромаши, Гребенки, Аверины, Елькино и Дворища.