Кировчане пользуются трейд-ин чаще большинства остальных россиян

МТС зафиксировала рост интереса пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети среди жителей Кировской области. За январь-август 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в регионе выросло на 54% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приволжский федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. Чаще всего кировчане по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — только за май – июль 2025 г. на него пришлось 88% всех покупок новых смартфонов.

Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у жителей Кировской области лидирует флагман Galaxy S25 Ultra. На втором месте гаджеты Apple (3%), а замыкают тройку желанных смартфонов Huawei (2%). Сдают кировчане чаще всего также телефоны корейского бренда (в 46% случаев). Самой распространенной моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S23.

безопасность

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 г. они выросли на 26% до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели гаджета.

«Трейд-ин стал для жителей Кировской области удобным решением для регулярного обновления техники. Программа делает этот процесс доступным, выгодным и простым — достаточно сдать устройство и получить компенсацию, которую можно потратить на покупку новой модели. Процесс оценки прост и прозрачен, а оформление не вызывает затруднений. Для тех, кто планирует обновить свой смартфон, это решение часто оказывается наиболее выгодным», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

