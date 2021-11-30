АФК «Система» и МГУ создадут совместный центр проектирования и разработок

АФК «Система» Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) объявили о сотрудничестве по созданию центра проектирования и разработок в области электронной компонентной базы, водородной энергетики и космических технологий. Соглашение об этом подписали председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Корпорация и университет планируют создать и совместно развивать центр проектирования и разработок по таким приоритетным направлениям как микроэлектроника и фотоника, высокочистые материалы, технологическое и контрольно-измерительное производственное оборудование, а также водородная энергетика, космические технологии, специализированные интерфейсы «электроника – живые системы». Новая структура будет выполнять функции координационного научно-технического центра между компаниями группы АФК «Система» и научными школами МГУ.

Центр расположится на территории университетского кампуса в административном здании, принадлежащем группе АФК «Система», где появятся функциональные пространства и комфортная среда для резидентов, сотрудников, студентов и аспирантов. На общей площади более 5 тыс. кв. м после реновации разместятся исследовательские лаборатории, оснащенные всем необходимым оборудованием, телекоммуникационной и другой инфраструктурой; будет создано свыше 100 высокотехнологичных рабочих мест, включая инженерно-технический и научно-исследовательский персонал. Открытие центра намечено на 2023 г.

«Мы уже более 15 лет сотрудничаем с МГУ с целью повышения качества образования, подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и формирования кадрового резерва для компаний группы АФК «Система». Эта работа, безусловно, будет продолжена, но теперь наше партнерство с крупнейшим университетом страны выходит на качественно новый уровень совместных проектов по самым передовым и наукоемким направлениям, таким как микроэлектронные, водородные и космические технологии. За ними – будущее, и мы хотим объединить на одной площадке, отвечающей самым современным требованиям, ученых и практиков, фундаментальные знания и прикладные инженерные разработки. Со своей стороны, намерены максимально задействовать возможности инновационных бизнесов АФК «Система» для реализации научно-исследовательских и образовательных программ, которые в равной степени актуальны как для нашей Корпорации, инвестирующей в людей и новые технологии, так и для МГУ как одного из флагманов российской науки и образования», – сказал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

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«Московский университет как лидер российской науки и образования обладает большим научно-технологическим потенциалом. Создание центра проектирования и разработок в партнерстве с АФК «Система» – это реализация стратегии развития университета как платформы для создания технологий на мощной фундаментальной базе. При поддержке индустриальных партнеров мы формируем полноценную инновационную среду и полный цикл технологий от идеи до внедрения. Задача центра – внедрение передовых цифровых инструментов, выпуск прототипов товаров и услуг. Запуск научно-технологической долины МГУ позволит значительно расширить возможности центра, усилит связь между высшей школой и промышленностью, ИТ-сектором», – отметил Виктор Садовничий, Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

В планах сторон – организация совместных исследований и внедрение их результатов; создание проектных офисов с участием научно-образовательных школ, факультетов МГУ и профильных активов корпорации. Предусматривается и возможность привлечения резидентов центра на коммерческих условиях. Кроме того, соглашение предполагает разработку и реализацию эффективных моделей отбора и непрерывной профессиональной подготовки молодежи, в том числе в рамках программы «Лифт в будущее», а также создание совместных образовательных модулей по различным дисциплинам, включая радио- и микроэлектронику; информационные и телекоммуникационные технологии, инженерные специальности, управление проектами, высокотехнологичное производство и смежные направления. Важной задачей создаваемого центра станет популяризация научных знаний, трудоустройство выпускников университета на ведущих предприятиях реального сектора экономики, включая высокотехнологичные активы корпорации – группу компаний «Элемент», Sitronics Group и другие.