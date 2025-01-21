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Planeta.ru краудфандинговая платформа

Planeta.ru - краудфандинговая платформа


21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
17.08.2016 В России появится единый интернет-магазин товаров и услуг социальных предпринимателей 1
06.06.2012 В Рунете запущен портал для софинансирования музыкантов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Planeta.ru и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 2
Microsoft Corporation 24628 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Крок - Croc 1777 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Intel Corporation 12197 1
Samsung Electronics 10256 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
Fairwaves 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
ВТБ - Почта Банк 466 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
ЦИАН - CIAN 132 1
Superjob - Суперджоб 504 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 644 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 616 1
HRM - Talent management - Управление талантами 34 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Boomstarter Network 17 1
Stepik.org - образовательный портал 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Лысенко Эдуард 308 1
Яблонский Владимир 14 1
Вайнер Владимир 4 1
Дорман Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 850 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 38 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Пропаганда и агитация 192 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Samsung IT Школа 11 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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