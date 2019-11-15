Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний

В Московском «Технополисе» прошла конференция Ассоциации грантодающих и благотворительных организаций России «Форум Доноров», центральной темой которой стала выбрана цифровая трансформация филантропии и социальной сферы.

Конференция была организована Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке компаний «Металлоинвест», СУЭК, «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», «Эксон Нефтегаз Лимитед», IBM, «Нестле», «Фонда Андрея Мельниченко», БФ «Система», информационным партнером выступил CNews.

Участники конференции (более 300 представителей благотворительных фондов, социально ответственных компаний, образовательных учреждений) уверены, что технологии и подходы должны быть перенесены из бизнеса в благотворительный сектор: мощные CRM системы, хакатоны для поиска IT-решений для НКО, Agile-схемы для проектов и т.д.

Один из приглашенных экспертов конференции Мэтт Хэворс, соучредитель агентства цифровых инноваций Reason Digital (Великобритания), отметил: некоммерческому сектору надо не выдумывать велосипед, а брать лучшее, что есть у технологических компаний, и творить с помощью этого добро. Например, британские врачи с помощью Skype проводят консультации для населения Африки. Онлайн платформа, созданная агентством Мэтта для объединения на одной площадке одиноких пенсионеров и волонтеров, позволила соединить две этих группы. И сделала возможной системную и регулярную поддержку одиноких пожилых людей - раз в неделю им звонит волонтер, общается, выслушивает их, показывает искренний интерес к их жизни.

Еще пример - фонд, помогающий бездомным животным, который надел на симпатичную собаку попонку с встроенным чипом для электронного пожертвования по банковской карте. Дружелюбное животное вызывает желание и погладить его, и сделать перевод в адрес фонда.

Отдельного внимания была удостоена тема роли корпораций в цифровой революции сектора НКО. Анна Янчевская, президент БФ «Система», привела наиболее яркие примеры синергии между бизнесом (с его знаниями и передовыми технологиями) и некоммерческим сектором, который хорошо знает существующие проблемы общества, понимает, куда надо прикладывать усилия.

Amazon - будучи экспертам в Big Data, включились в борьбу с изменением климата, запустив совместный проект с крупнейшими НКО. Google со своим онлайн переводчиком запустил масштабный проект в Индии, где более 20 различных наречий, а официальные языки (английский и хинди) знают далеко не все, и люди из разных провинций просто не понимают друг друга.

«Яндекс Лицей» - бесплатный образовательный проект «Яндекса» по обучению школьников программированию, который успешно работает в России и Казахстане на 304 площадках в 131 городе.

Школа 21 Сбербанка - технологическая платформа, на которой нет оценок, учителей и учеников - специалисты обучают друг друга.

Добро Mail.ru - объединяет сообщества, позволяя собирать деньги на значимые социальные проекты.

Проект «Одиссея» от АФК «Система», который предполагает создание поисково-спасательного оборудование нового поколения по технологическим разработкам, в т.ч. со стороны НКО.

Так технологии помогают делать благотворительность доступной, простой и креативной, - считают общественники. Осталось начать их осваивать. И это уже будет темой других дискуссий и практикумов.