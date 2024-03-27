Антиспам-решения МТС на Ставрополье за год заблокировали 13 лет спама

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ставрополья за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала больше 30 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков превысил 6,5 млн минут или почти 13 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 14 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям на Ставрополье, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Мы видим, что наша умная система блокировки спама пользуется популярностью – за год число подключений сервиса «Защитник» жителями Ставрополья выросло в два раза. Поэтому в этом году мы сделали часть его функционала доступной для абонентов всех операторов в виде одноименного приложения. В слагаемые эффективной борьбы с мошенниками также входит повышение цифровой грамотности. Поэтому совместно с благотворительным фондом «Система» мы запустили онлайн-уроки по кибербезопасности. Знания, которыми делятся наши эксперты в уроках помогут как взрослым, так и детям ощущать себя в цифровой безопасности», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.