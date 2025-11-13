Разделы

Самойлов Александр


СОБЫТИЯ


13.11.2025 IT_One и Luxms расширяют сотрудничество в сфере аналитики данных 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
24.11.2011 Paragon Drive Backup 10 обеспечит сохранность баз данных библиотек ЮАО города Москвы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самойлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 37 1
Ростех - Сибер 3 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 230 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
ИТ1-Технологии 1 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
Acronis - Акронис 459 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 231 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5213 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12281 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2431 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31348 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 932 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 284 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 476 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 747 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 328 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1117 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 467 1
DevOps - Development и Operations 1043 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 886 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 668 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1812 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27037 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 127 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6227 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3307 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1080 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4739 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2669 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
Microsoft Windows 16265 1
Apache Airflow 58 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 1
Apache Parquet 14 1
Oz Liveness 43 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
Apache Hadoop 446 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 382 1
Ковалев Дмитрий 39 1
Раменский Демьян 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45487 1
Москва - ЮАО - Южный административный округ 41 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3694 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1668 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1327 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3264 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8492 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2738 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6214 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20220 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3052 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 30 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10473 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 1
