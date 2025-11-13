IT_One и Luxms расширяют сотрудничество в сфере аналитики данных

Компания по разработке программного обеспечения для крупных игроков российского бизнеса IT_One и разработчик платформы бизнес-аналитики ГК Luxms подписали соглашение о партнерстве. Благодаря этому IT_One повысит уровень компетенций в области бизнес-аналитики и получит возможность использовать более широкий инструментарий в любых проектах, связанных с обработкой и визуализацией данных. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Глубокая бизнес-аналитика помогает любой компании вести более эффективную деятельность, лучше контролировать ключевые процессы, своевременно отслеживать тенденции, принимать решения и строить прогнозы на основе объективных данных. Если раньше для сбора и обработки необходимой информации, формирования сложной отчетности требовалось привлечение аналитиков, то с появлением BI-систем (Business Intelligence) бизнес-пользователи могут самостоятельно делать запросы и получать нужные сведения в понятном виде в режиме онлайн.

Флагманский продукт Luxms – платформа бизнес-аналитики, обеспечивающая полный цикл работы с данными. Luxms BI имеет встроенный ETL-модуль и инструменты визуализации, настраивается и масштабируется под любые задачи заказчика, даже специфические.

IT_One уже долгое время реализует для заказчиков проекты, связанные с построением конвейеров данных, развертыванием хранилищ данных, в частности, очень большого объема (Data Lake). Специалисты отмечают, что спрос на аналитику данных на рынке традиционно высокий. С помощью платформы Luxms BI компания планирует расширить data-направление и предоставлять заказчикам более разнообразные по функциональности решения бизнес-аналитики, в том числе в сценариях, где требуется максимально ответственный подход к кибербезопасности.

«Мы взаимодействуем с Luxms уже больше двух лет, поэтому наши специалисты смогли по достоинству оценить платформу Luxms BI, и подписание соглашения о партнерстве было только вопросом времени. Как системный интегратор мы можем применять этот продукт, наряду с другими BI-решениями нашего продуктового портфеля, в самых разных проектах, где требуется глубокая бизнес-аналитика и подробная визуализация данных», – сказал директор Data-практики IT_One Александр Самойлов.

«Бизнес-аналитика всегда требуется компаниям, которые планируют повысить ценность данных, накопленных в их базах и корпоративных системах. Поэтому проекты по формированию хранилищ данных и внедрению BI часто идут рука об руку. Платформа Luxms BI по праву считается одним из лидеров российского рынка в своем сегменте ПО – это подтверждается как независимыми исследованиями, так и опытом наших заказчиков. Мы уверены, что партнерство с IT_One позволит нам совместно принести еще больше пользы компаниям, нуждающимся в быстрой и качественной аналитике», – сказал операционный директор ГК Luxms Александр Вятчинин.