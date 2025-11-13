ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий

Популярность machine learning сыграла злую шутку с ИТ-специалистами. Они начали активно получать образование в этом перспективном направлении (только за год прирост резюме составил 2,8 раза), а рост количества вакансий замедлился и отстал от роста резюме в разы. На возникновение такого дисбаланса могло повлиять развитие ИИ.



Резюме значительно больше вакансий

Количество резюме специалистов в области машинного обучения (machine learning, ML) за год (июнь 2024 г. — июнь 2025 г.) выросло в 2,8 раза, до 5,18 штук. Число вакансий тоже растет, но значительно более скромными темпами. Их прирост за анализируемый период составил в годовом выражении 37% (до 920 штук). Данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и команды конференции «Матемаркетинг» приводит Forbes.

Такое значительное увеличение количества резюме обеспечивают не только молодые специалисты (18–24 лет) после освоения программ обучения, но и люди в возрасте 25–34 лет. Это «старшие» сотрудники, которые переходят из смежных направлений, например, Data Science, или заканчивают этап переобучения. Их резюме на рынке стало больше в 3,7 раза год к году.

В вакансиях фокус сместился на инженерный стек. Работодатели ожидают владения Python, SQL, PyTorch и библиотеками глубокого обучения. Появились требования опыта в разработке API, работы с облачными платформами и ML-инфраструктурой (Docker, MLflow, TensorFlow Serving). Большая часть вакансий концентрируется в столицах — 41% в Москве и еще 16% в Санкт-Петербурге. В Татарстане (лидер среди остальных регионов) размещено 6% вакансий, в Самаре — 5%, Новосибирске — 4%.

В зарплатах тоже дисбаланс

Медианное предлагаемое ML-специалистам вознаграждение (равноудаленно от самого большого и самого маленького значения) выросло на 18,8% — до 217,7 тыс. руб. (183,3 тыс. руб. годом ранее).

freepik/arthurhidden За год количество резюме в области ML выросло почти в три раза, а количество вакансий — только на 37%

Здесь аналитики тоже отметили наличие дисбаланса, так как медианные ожидания соискателей ниже примерно на 111 тыс. К тому же, кандидаты понизили свои запросы на 30,9% — с 153,8 тыс. руб. до 106,1 тыс. руб. Часть специалистов занижают ожидания, чтобы повысить шансы на трудоустройство, указано в исследовании.

Основатель ИT-компании Tiqum и HR-агентства it_smiles Юрий Гизатуллин считает, что эти данные не отражает реальную картину: «Разрыв связан с тем, что так же, как и в других ИT-областях ранее (дизайнеры, разработчики), на рынок выходят толпы “джунов”, обученных по быстрым курсам и готовым взяться за любую работу за минимальные деньги. ML-профессионалы как стоили дорого, так и стоят. В моих бизнес-проектах зарплата хорошего ML-специалиста (senior) от 400 тыс. руб.».

Мировой тренд

Российский ИT-рынок усложняется, а машинное обучение становится одним из его ключевых направлений, рассказали изданию участники отрасли. Согласно данным hh.ru, как писал CNews в марте 2025 г., за последние 10 лет количество вакансий по анализу данных и ML в России увеличилось почти в 30 раз.

Однако специалистов по работе с машинным обучением уже побеждает то, с чем они призваны работать, — искусственный интеллект, считает операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Они активно идут в этот многообещающий сегмент, а количество вакансий перестает расти высокими темпами, так как ИИ решает все больше задач, пояснила она.

«В ИT особенно обидно за ребят, ведь, по сути, их заменяют те алгоритмы, которые они же и создавали», — сказал Гизатуллин.

То, что рост количества специалистов опережает предложение — это мировая тенденция, добавила Абгарян. По данным эксперта, в 2023 г. в США было открыто 270 тыс. ML-вакансий, а в 2025 г. — уже только 90 тыс.