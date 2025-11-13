Разделы

ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий

Популярность machine learning сыграла злую шутку с ИТ-специалистами. Они начали активно получать образование в этом перспективном направлении (только за год прирост резюме составил 2,8 раза), а рост количества вакансий замедлился и отстал от роста резюме в разы. На возникновение такого дисбаланса могло повлиять развитие ИИ.

Резюме значительно больше вакансий

Количество резюме специалистов в области машинного обучения (machine learning, ML) за год (июнь 2024 г. — июнь 2025 г.) выросло в 2,8 раза, до 5,18 штук. Число вакансий тоже растет, но значительно более скромными темпами. Их прирост за анализируемый период составил в годовом выражении 37% (до 920 штук). Данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и команды конференции «Матемаркетинг» приводит Forbes.

Такое значительное увеличение количества резюме обеспечивают не только молодые специалисты (18–24 лет) после освоения программ обучения, но и люди в возрасте 25–34 лет. Это «старшие» сотрудники, которые переходят из смежных направлений, например, Data Science, или заканчивают этап переобучения. Их резюме на рынке стало больше в 3,7 раза год к году.

В вакансиях фокус сместился на инженерный стек. Работодатели ожидают владения Python, SQL, PyTorch и библиотеками глубокого обучения. Появились требования опыта в разработке API, работы с облачными платформами и ML-инфраструктурой (Docker, MLflow, TensorFlow Serving). Большая часть вакансий концентрируется в столицах — 41% в Москве и еще 16% в Санкт-Петербурге. В Татарстане (лидер среди остальных регионов) размещено 6% вакансий, в Самаре — 5%, Новосибирске — 4%.

В зарплатах тоже дисбаланс

Медианное предлагаемое ML-специалистам вознаграждение (равноудаленно от самого большого и самого маленького значения) выросло на 18,8% — до 217,7 тыс. руб. (183,3 тыс. руб. годом ранее).

ml700.jpg

freepik/arthurhidden
За год количество резюме в области ML выросло почти в три раза, а количество вакансий — только на 37%

Здесь аналитики тоже отметили наличие дисбаланса, так как медианные ожидания соискателей ниже примерно на 111 тыс. К тому же, кандидаты понизили свои запросы на 30,9% — с 153,8 тыс. руб. до 106,1 тыс. руб. Часть специалистов занижают ожидания, чтобы повысить шансы на трудоустройство, указано в исследовании.

Основатель ИT-компании Tiqum и HR-агентства it_smiles Юрий Гизатуллин считает, что эти данные не отражает реальную картину: «Разрыв связан с тем, что так же, как и в других ИT-областях ранее (дизайнеры, разработчики), на рынок выходят толпы “джунов”, обученных по быстрым курсам и готовым взяться за любую работу за минимальные деньги. ML-профессионалы как стоили дорого, так и стоят. В моих бизнес-проектах зарплата хорошего ML-специалиста (senior) от 400 тыс. руб.».

Мировой тренд

Российский ИT-рынок усложняется, а машинное обучение становится одним из его ключевых направлений, рассказали изданию участники отрасли. Согласно данным hh.ru, как писал CNews в марте 2025 г., за последние 10 лет количество вакансий по анализу данных и ML в России увеличилось почти в 30 раз.

Однако специалистов по работе с машинным обучением уже побеждает то, с чем они призваны работать, — искусственный интеллект, считает операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Они активно идут в этот многообещающий сегмент, а количество вакансий перестает расти высокими темпами, так как ИИ решает все больше задач, пояснила она.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«В ИT особенно обидно за ребят, ведь, по сути, их заменяют те алгоритмы, которые они же и создавали», — сказал Гизатуллин.

То, что рост количества специалистов опережает предложение — это мировая тенденция, добавила Абгарян. По данным эксперта, в 2023 г. в США было открыто 270 тыс. ML-вакансий, а в 2025 г. — уже только 90 тыс.

Анна Любавина

