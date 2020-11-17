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Yandex.Cloud поддержит разработку решения по распознаванию шрифта Брайля

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Yandex.Cloud предоставит облачные ресурсы, хостинг и менторскую поддержку проекту Angelina Braille Reader, который стал призером второго этапа конкурса World AI&Data Challenge АСИ. Angelina Braille Reader — это алгоритм расшифровки русских и английских текстов, написанных шрифтом Брайля. Кроме обычного текста алгоритм позволяет расшифровывать математические символы. Автор проекта, Илья Оводов, назвал решение в честь дочери Ангелины.

Для того, чтобы читать учебники на Брайле, нужно знать 256 символов шрифта и их возможные комбинации. Даже тифлопедагоги и тифлопсихологи, работающие с детьми с нарушениями зрения, ежедневно тратят на подготовку к школьным урокам до 6 часов. Решение Ильи Оводова позволяет сократить это время до получаса. Кроме того, Angelina Braille Reader можно использовать для оцифровки брайлевских учебников, подачи письменных обращений и ответов на них, а также для организации участия слабовидящих школьников во Всероссийских Олимпиадах.

Протестировать решение можно сайте angelina-reader.ru. Открытый код прототипа доступен всем участникам World AI&Data Challenge АСИ, которые захотят помочь в доработке решения. В планах - создание мобильного приложения для пользователей во всем мире.

«Я буду рад, если другие разработчики проявят интерес к проекту и помогут усовершенствовать его. Мы делаем благое дело, я верю в востребованность решения во всем мире. Я продолжу развивать алгоритмическую часть и с радостью приму помощь в развитии пользовательского интерфейса сервиса и мобильного приложения», — отметил Илья Оводов, разработчик проекта Angelina Braille Reader.

«World AI&Data Challengе — отличный формат для привлечения внимания разработчиков к решению острых социальных проблем. Мы с удовольствием предоставили сервисы Yandex.Cloud всем участникам конкурса для работы над задачами, и особенно рады поддержать дальнейшее развитие проекта Ильи. Он получит грант на облачные сервисы и консультации специалистов «Яндекса» по разработке мобильного приложения. В будущем мы готовы предоставить облачные ресурсы для запуска доработанной версии решения Angelina Braille Reader», — сказал Олег Коверзнев, операционный директор платформы Yandex.Cloud.



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