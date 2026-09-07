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WildBoss Pro / «ВайлдБосс Про 2026»: Подтверждение бесшовной миграции с западных серверов приложений

В августе 2026 года компания «Интерпроком» представила видеодемонстрацию, подтверждающую возможность бесшовного перехода с западных серверов приложений (IBM WebSphere, Oracle GlassFish, WildFly) на российский продукт WildBoss Pro / «ВайлдБосс Про» без внесения изменений в код. В качестве тестового стенда выступило классическое Java-приложение PetClinic. Об этом CNews сообщили представители «Интерпрокома».

Демонстрация наглядно показала основные этапы миграции.

Подготовка среды: загрузка WildFly, сборка приложения, настройка конфигурации. Запуск на оригинальном WildFly (западная версия): проверка работоспособности приложения. Миграция на WildBoss Pro: развертывание того же WAR-архива без единого изменения в коде. Проверка функциональности: выполнение всех операций (добавление клиентов, работа с базой данных) без сбоев.

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WildBoss Pro / «ВайлдБосс Про» — российский сервер приложений, созданный на базе WildFly 26. Компания «Интерпроком» адаптировала open source Java Enterprise Edition сервер под требования российского законодательства и отраслевых стандартов. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО (№28551), что подтверждает его соответствие нормативным требованиям при сохранении ключевых преимуществ открытого кода: гибкости архитектуры, прозрачности и широких возможностей адаптации. В настоящее время платформа проходит подготовку к сертификации ФСТЭК.

WildBoss Pro / «ВайлдБосс Про» предоставляет гибкую и безопасную среду для создания, развертывания, запуска и управления приложениями различного уровня сложности — от простых до высокопроизводительных корпоративных систем. Продукт подходит для монолитных и микросервисных архитектур, работает на различных операционных системах (включая российские Astra Linux, «Ред ОС», Alt Linux) и аппаратных платформах, поддерживает современные стандарты шифрования, системы управления доступом и интеграцию с системами безопасности. Компания «Интерпроком» предоставляет техническую поддержку 24/7.

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