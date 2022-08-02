Treolan начинает поставки оборудования Elemy для бесперебойного электропитания

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с отечественной компанией Elemy. Она разрабатывает и производит современное и высокотехнологичное электронное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Под маркой Elemy представлены быстродействующие устройства автоматического ввода резерва (АВР): системы обеспечения резервированным питанием потребителя электроэнергии, автоматические стоечные переключатели питания, контроллер мониторинга и управления – устройство для контроля и поддержания микроклимата во внутреннем пространстве телекоммуникационного (или иного подобного) шкафа.

Вендор не только производит готовые модели для интеграции, но и разрабатывает индивидуальные решения под конкретные нужды заказчика или кастомизирует стандартные. Продукция применяется в инфраструктуре компаний энергетического сектора, в сфере телекоммуникаций, в центрах обработки данных, в автоматизации – везде, где требуется бесперебойное питание электроэнергией потребителей.

Elemy имеет Сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Он подтверждает, что товар отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности электротехнической продукции и электромагнитной совместимости.

Сергей Акимов, менеджер по продукции Treolan: «Соглашение с российским производителем позволит нам предложить рынку высокотехнологичное оборудование с быстрыми сроками поставки. Широкий модельный ряд вендора и возможность разработки кастомизированных решений обеспечит наших партнеров дополнительным выбором при поиске необходимой продукции».

Ринат Касимов, продакт-менеджер Elemy: «Сотрудничество с одним из ведущих российских дистрибьюторов ИТ-оборудования приводит к значительному сокращению расстояния между производителем и клиентом. Elemy получает возможность более оперативно реагировать на потребности рынка. Партнерство способствует процессу укрепления технологической независимости российских компаний».

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Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.