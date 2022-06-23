Treolan и Lande подписали дистрибьюторский контракт

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») продолжает предлагать партнерам надежные решения для построения эффективного ЦОД и поддержания бесперебойной работы ИT-инфраструктуры. В июне 2022 г. дистрибьютор пополнил свой портфель продукцией турецкого производителя Lande. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Вендор производит высококачественные профессиональные решения для центров обработки данных: стойки и конструктивы, холодные и горячие коридоры, системы кондиционирования, мониторинга, распределения питания, кабельные лотки, а также индустриальные решения, специализированные шкафы для установки в различных средах: уличные, звукозащищенные, промышленные.

В линейке Lande также присутствуют инженерные решения микро-, мини- и контейнерные ЦОД. Системы представляют собой префаб-решения высокой готовности и изготавливаются индивидуально по техническим требованиям заказчика.

Продукция и обслуживание Lande сертифицированы по стандарту Quality Assurance System TS EN ISO 9001. Система контроля качества (ERP) внедрена в каждом рабочем процессе. Заводские мощности позволяют изготовлять до 2000 единиц продукции ежедневно. Вендор предоставляет стандартную гарантию, которая составляет пять лет.

Партнерам Treolan будет доступен весь спектр решений со склада и под заказ с быстрым сроком поставки. Широкий ассортимент оборудования с привычными техническими характеристиками позволит собрать под ключ инфраструктуру ЦОД любого размера.

«Решения Lande отвечают важнейшим требованиям: высокое качество и отличная доступность оборудования. С помощью Treolan партнеры получат доступ к регистрации проектных сделок у вендора, технической экспертизе и маркетинговым программам. В ближайшее время мы проведем несколько обучающих мероприятий для знакомства с новым оборудованием», – отметил Сергей Акимов, менеджер по продукции Treolan.

«Мы очень рады началу сотрудничества с Treolan. Уверен, что совместными усилиями мы предоставим российскому потребителю самые современные решения для построения сетевой и серверной инфраструктуры», – сказал Сергей Трапани, генеральный директор ООО «Ланде рус» (российское представительство Lande).

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

Компания Lande является заводом в Турции по производству ИТ-конструктивов, решений для ВОЛС, и инженерных систем для дата-центров. Свою историю завод ведет с 1994 г., и сегодня это команда из более чем 1200 специалистов.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.