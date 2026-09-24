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HP 3Com 3Com EtherLink

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.09.2026 Россия разрушает телеком-инфраструктуру Украины: в стране начались проблемы с интернетом 1
05.12.2000 3Com представила сетевую карту с двойным портом для серверов 3
05.12.2000 Новая сетевая карта от 3Com для серверов 3
04.10.2000 3Com выпустила новый гигабитный адаптер Gigabit Ethernet Server 2
17.04.2000 LANQuest объявила сетевую карту 3Com EtherLink 10/100 PCI лучшей по производительности 1
20.03.2000 ASUSTeK будет выпускать материнские платы с интегрированной сетевой поддержкой 3Com 1
31.08.1999 ASI Corporation будет продавать сетевое оборудование 3Com 1
30.08.1999 ASI и 3Com вместе будут продавать сетевые приложения 1
16.06.1999 3Com анонсировала сетевую карту на базе процессора 3XP 1
12.04.1999 3Com выпустила CD-ROM для покупателей сетевых карт EtherLink XL и EtherLink XL PCI 2
08.04.1999 3Com выпустила CD-ROM для сетевых карт EtherLink XL 3
25.12.1998 3Com анонсировала дополнение к своему программному обеспечению DynamicAccess 1
07.12.1998 Завершился общероссийский студенческий форум "Инфо-XXI" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

HP 3Com и организации, системы, технологии, персоны:

HP 3Com 681 12
MiroHost 2 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28517 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2086 2
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 344 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33863 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6897 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1672 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3390 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1665 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3258 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 254 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 211 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 75 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 167 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 210 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13584 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3919 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22773 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13776 1
Microsoft Windows NT 890 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 3
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 2
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Linux OS 11635 1
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 168005 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 320 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4534 1
Канада 5093 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3069 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1139 1
Интернет-кафе 310 1
Образование в России 2953 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 1
USRSupport 18 1
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Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
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