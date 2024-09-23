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Индексная книга (каталог) CNews*
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Turkcell Lifecell life:) DataGroup ДатаГруп Датагруп-Воля Воля-Кабель Фринет Volia Девком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 3
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 3
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 3
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 3
01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco 1
20.01.2021 Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов 3
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
31.07.2015 Как возвращали Крым: России помогал иностранный спутник 2
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
12.03.2014 Украинских кабельных операторов заставляют отключить российские каналы 1
24.10.2012 Продемонстрирована работа портала для наблюдения за выборами в Верховную Раду 1
13.09.2012 Завершена первая фаза проекта по созданию системы видеонаблюдения на парламентских выборах Украины 1
24.08.2012 «Ситроникс» создаст систему видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду 1
10.08.2010 Крупнейший корпоративный ШПД-провайдер Украины привлек $50 млн инвестиций 1
24.07.2009 Канализация поссорила операторов 1
14.04.2009 Славутич стал цифровым городом 1
25.12.2008 3Com построит инфраструктуру конвергентной сети для Volia 1
11.04.2008 В Украине 732 тыс. абонентов широкополосного доступа в Сеть 1
01.03.2008 Украине не дают избавиться от аналогового ТВ 1
09.01.2008 "Атлас" и "XXI Век" создали телекоммуникационного провайдера 1
30.10.2007 Hughes и «Датагруп» развернут широкополосную беспроводную систему на Украине 1
16.10.2007 «Ренова-Медиа» ведет переговоры по покупке польского оператора кабельного ТВ 3
05.10.2007 Крупнейший ТВ-оператор Украины достанется русским 1
04.10.2007 АФК «Система» может купить киевского оператора кабельного ТВ 1
11.07.2007 ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения 2
16.05.2007 Компания Hughes представила в Москве новые технологии 1
27.09.2005 СКМ завершила сделку по приобретении 91,093% акций "Фарлеп-Инвест" 1
01.02.2005 На Украине 2,3 млн. абонентов кабельного ТВ 1

Публикаций - 32, упоминаний - 47

Turkcell и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 12
Киевстар - Kyivstar 569 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 8
Интертелеком - Intertelecom 38 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
Астелит 137 5
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 4
Тримоб - TriMob 35 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 3
Триолан - Triolan 3 3
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
К Телеком - Исеть Телеком 97 2
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Миранда-Медиа 82 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 2
Hughes 114 2
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 2
Крымсвязь 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Альфа-Групп 745 5
NJJ Capital 6 4
Horizon Capital 7 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Россети Ленэнерго 1699 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Харцызский трубный завод 6 1
Horion Capital 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Альфа-Банк 1979 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
EPIC Telecom Invest 212 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Providence Equity Partners 20 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Маркохим - Мариупольский коксохимический завод 2 1
SGX - Singapore Exchange - Сингапурская фондовая биржа 5 1
АКХЗ - Авдеевский коксохимический завод - Авдеевский ГОК 2 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 7
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 5
СБУ - Служба безопасности Украины 98 4
Районный суд Киева 26 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Президент Украины 128 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ТКК Украины - Торгово-промышленная палата Украины 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
СКТУ - Союз кабельного телевидения Украины 2 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Cisco SDN - Cisco Software-Defined Networking 3 1
Cisco ME - Cisco Metro Ethernet 7 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Google Cloud Services 244 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Cisco Routed Optical Networking 2 1
HP 3Com - 3Com Network Supervisor - 3Com Network Administrator - 3Com Network Direct 8 1
Фридман Михаил 146 4
Кузьмичев Алексей 54 4
Авен Петр 67 4
Хан Герман 56 4
Косогов Андрей 33 4
Шелемба Михаил 4 4
Химич Роман 44 3
Данченко Александр 3 3
Кошарная Елена 2 2
Жаров Александр 183 2
Никифоров Николай 1138 2
Гончарук Александр 92 2
Slekys Arunas - Слекис Арунас 4 1
Кардаков Александр 1 1
Кошерная Елена 1 1
Чемерис Александр 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Данилин Алексей 22 1
Иванов Олег 153 1
Порошенко Петр 27 1
Таврин Иван 120 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Поляков Андрей 15 1
Чернышов Петр 14 1
Аксенов Сергей 30 1
Полонский Дмитрий 15 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Припачкин Юрий 67 1
Аксенев Сергей 1 1
Ланин Константин 4 1
Горбачевский Сергей 2 1
Чуйков Юрий 5 1
Мартынчук Сергей 1 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Дзюбенко Антон 1 1
Шевченко Виталий 1 1
Чалая Екатерина 3 1
Аброськин Анатолий 1 1
Вергун Борис 3 1
Украина 7928 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Украина - Киев 1151 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Европа 24964 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Канада 5082 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Норвегия - Королевство 1858 2
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Грузия 1332 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
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Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 2
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Украина - Черниговская область - Чернигов 39 2
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Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
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