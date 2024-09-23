Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Turkcell Lifecell life:) DataGroup ДатаГруп Датагруп-Воля Воля-Кабель Фринет Volia Девком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 32, упоминаний - 47
Turkcell и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 146 4
|Кузьмичев Алексей 54 4
|Авен Петр 67 4
|Хан Герман 56 4
|Косогов Андрей 33 4
|Шелемба Михаил 4 4
|Химич Роман 44 3
|Данченко Александр 3 3
|Кошарная Елена 2 2
|Жаров Александр 183 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Гончарук Александр 92 2
|Slekys Arunas - Слекис Арунас 4 1
|Кардаков Александр 1 1
|Кошерная Елена 1 1
|Чемерис Александр 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Данилин Алексей 22 1
|Иванов Олег 153 1
|Порошенко Петр 27 1
|Таврин Иван 120 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Поляков Андрей 15 1
|Чернышов Петр 14 1
|Аксенов Сергей 30 1
|Полонский Дмитрий 15 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Ланин Константин 4 1
|Горбачевский Сергей 2 1
|Чуйков Юрий 5 1
|Мартынчук Сергей 1 1
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
|Дзюбенко Антон 1 1
|Шевченко Виталий 1 1
|Чалая Екатерина 3 1
|Аброськин Анатолий 1 1
|Вергун Борис 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.