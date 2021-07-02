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Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов

Группа Veon продает алжирскому правительству свою долю в местном сотовом операторе Djezzy. В свое время это был один из основных операторов, ради которых Veon приобретал активы египетского миллиардера Нагиба Савириса.

Veon прощается с Алжиром

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о намерении реализовать put-опцион на продаже принадлежащей ей доли в алжирском сотовом операторе Omnium Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Покупателем выступит второй акционер OTA - Национальный инвестиционный фонд Алжира (FNI).

Put-опцион обязывает FNI выкупить по желанию Veon ее долю в Djezzy в размере 45,5%. Цену сделки определит независимая третья сторона.

В 2020 г. выручка OTA составила $689 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) - $302 млн. Число абонентов операторов составило 14 млн.

Как Veon начинала покорять мир

Группа Veon первоначально называлась Vimpelcom и была основана в 2009 г. путем слияния «Вымпелкома» с украинским сотовым оператором «Киевстар».

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Группа Veon, в России владеющая оператором «Билайн», продает алжирскому правительству свою долю в местном сотовом операторе Djezzy

В 2011 г. группа договорилась с египетским миллиардером Нагибом Савирисом (Naguib Sawiris) о приобретении принадлежавших ему 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольного пакета египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), владевшего сотовыми операторами в Алжире, Бангладеше, Пакистане, Италии, Канаде и странах Черной Африки.

Длительный конфликт с властями Алжира

Сделка осложнялась конфликтом алжирским властей с OTH по поводу подконтрольного холдингу сотового оператора Orascom Telecom Algeria (торговая марка Djezzy). Власти выставили ему налоговые претензии на сумму $800 млн, запретили осуществлять денежные переводы зарубеж и размещать рекламу на ТВ.

Когда стало известно о намерении Vimpeclom приобрести контроль над холдингом OTH, власти Алжира заявили о желании воспользоваться преимущественным правом на выкуп доли египетского холдинга в Djezzy в размере 97% В начале 2012 г. Vimpelcom договорился с властями Алжира о том, что они выкупят контрольный пакет акций Djezzy, но у Vimpelcom/OTH останется крупный пакет с возможностью консолидации финансовых результатов Djezzy.

Это соглашение не было реализовано, так как позднее у Djezzy случились новые неприятности: власти оштрафовали компанию на $1,3 млрд из-за нарушения законодательства об обмене валюты, а гендиректора компании, египтянина Тамера Эл Махиди (Tamer El Mahdi), приговорили к двум годам тюрьмы (но это решение не вступило в силу).

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Конфликт завершился лишь в 2014 г. Тогда стороны договорились о том, что активы Orascom Telecom Algeria переводятся в новую компанию - Omnium Telecom Algeria, сохранившую бренд Djezzy. Власти Алжира получили в ней 51% акций, Vimpelcom через холдинг Global Telecom (новое название Orascom Telecom Holdings) - 45,5%.

При этом Vimpelcom сохранил возможность консолидировать финансовые результаты Djezzy в своей отчетности. Тогда же стороны договорились в течение семи лет не продавать свои доли в Djezzy. По истечению же этого срока Vimpelcom мог реализовать put-опцион на продаже властям Алжира своей доли в Djezzy, а власти Алжира, со своей стороны, могли реализовать call-опцион на выкуп доли Vimpelcom в операторе.

Конфликт с властями Египта

Позднее Vimpelcom был переименован в Veon. При этом у Veon начался длительный конфликт с властями Египта из-за холдинга Global Telecom: Veon хотел выкупить доли миноритариев холдинга и ликвидировать сам холдинг, перейдя к прямому владению его активов. Однако власти страны были против и предъявили холдингу налоговые претензии на $136 млн. Конфликт завершился в 2019 г., когда Veon смог договориться о консолидации Global Telecom с последующим переходом к прямому владению его активами.

Глобальная распродажа активов Veon

Напомним, последние годы Veon ведет активную распродажу своих активов. Были проданы сотовые операторы в Италии, Канаде и странах Черной Африки. Из активов, некогда принадлежавших Нагибу Савирису, у Veon остаются только сотовые операторы в Бангладеше и Пакистане.

Также Veon продал сотовых операторов в странах Юго-Восточной Азии (туда «Вымпелком» заходил до сделки с Савирисом) и двух постсоветских странах - Таджикистане и Армении.

Игорь Королев

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