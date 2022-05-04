Хозяева «Билайна» заработают $642 млн на продаже своего проблемного актива

Группа Veon может получить $642 млн от реализации put-опциона на продажу принадлежащей ей 45,5% доли в крупнейшем в Алжире сотовом операторе Djezzy. Покупателем выступит правительство страны.

Veon реализует put-опцион на продажу своей доли в Djezzy

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») раскрыла информации о сумме реализации put-опциона по продаже своей доли в алжирском сотовом операторе Omnium Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Информация об этом содержится в отчёте Veon за I квартал 2022 г.

В случае реализации put-опциона Veon получит за свою 45,5% долю в OTA получит $642 млн. Покупателем выступит второй совладелец Djezzy - Национальный инвестиционный фонд Алжира (FNI).

О намерении Veon реализовать put-опцион, обязывающий FNI приобрести ее долю в Djezzy, было объявлено еще в 2021 г. При этом цена сделки тогда не называлась, ее должен был определить независимый оценщик.

Как Veon воевала с Правительством Алжира

Исторически Djezzy входила в холдинг Orascom Telecom (OTH), подконтрольный египетскому миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) договорилась с Савирисом о покупке у него контрольного пакета OTH и 100% итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

Группа Veon может получить $642 млн от продажи правительству Алжира 45,5% доли в крупнейшем сотовом операторе страны Djezzy

Но с Djezzy тут же возникли проблемы. Власти Алжира заявили о желании воспользоваться преимущественном правом выкупа 97% Djezzy (тогда юридическое лицо оператора называлось Orascom Telecom Algeria) в случае изменения владельца OTH.

Кроме того, Djezzy запретили осуществлять денежные переводы зарубеж и размешать реклама на ТВ. Позднее гендиректор оператора, египтянин Тамера Эл Махиди (Tamer El Mahdi) был приговорён к двум годам тюрьмы, но приговор не вступил в силу, а саму компанию оштрафовали на $1,3 млрд из-за нарушения законодательства о валютном обмене.

Конфликт завершился в 2014 г. Тогда активы Orascom Telecom Algeria были переведены в новую структуру - Omnium Telecom Algeria, сохранявшую бренд Djezzy. Власти Алжира получили в ней 51%, Vimpelcom через Global Telecom (так на тот момент стал называться холдинг Orascom Telecom) - 45,5%.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

При этом Vimpelcom сохранил возможность консолидировать финансовые результаты Djezzy в своей отчетности. Тогда же стороны договорились в течение семи лет не продавать свои доли в Djezzy. По истечению же этого срока Vimpelcom мог реализовать put-опцион на продажу властям Алжира своей доли в Djezzy, а власти Алжира, со своей стороны, могли реализовать call-рацион на выкуп доли Vimpelcom в операторе.

Djezzy обслуживает 14,3 млн абонентов. В 2021 г. выручка компании составила 89 млрд динар ($658 млн), показатель EBITDA - 39,1 млрд динар ($290 млн).

Конфликт Veon с властями Египта

Позднее у Veon начался конфликт с властями Египта из-за долей миноритариев в Global Telecom. Veon хотел выкупит их доли и перейти к прямому владению активами холдинга, но власти страны были против и предъявили холдингу налоговые претензии на сумму $136 млн. Конфликт завершился в 2019 г., когда Veon смог договориться о консолидации Global Telecom с последующим переходом к прямому владению его активами.

Возможный новый владелец Djezzy

Ранее алжирское издание Inter Lignes писал, что после продажи Veon своей доли в Djezzy у оператора может появится новый владелец - консорциум инвесторов их Саудовской Аравии. Соответствующее предложение властям Алжира направил президент Исследовательского центра стран Персидского залива Абдулазиз Бен Атмане Бен Сагер (Abdulaziz Ben Athmane Ben Sager).

Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства Цифровизация

Он же является президентом саудовской Sager Group, которая работает в разных сферах, включая телекоммуникации. Консорциум готов купить 45,5% акций Djezzy, пока ещё принадлежащих Veon, и ещё 10% из пакета, принадлежащего FNI.