Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»

Иск против премьер-министра Египта

Зарегистрированная в Люксмебруге компания Niel Natural Resources Investments (Niel) подала в Административный суд Египта иск против премьер-министра страны Абделя Фаттаха Ас-Сисис (Abdel-Fattah El-Sisi) и местного Финансового регулятора (Egyptian Financial Regulatory Authority, FRA).

Причиной стали действия властей Египта, которые разрешили группе Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») консолидировать местный холдинг Global Telecom (GHT), что противоречит интересам Niel.

Согласно годовому отчету Veon, холдинг GTH также был добавлен в качестве ответчика по данному иску. Сейчас иск находится на рассмотрение Государственного комиссара, действующего в качестве подготовительной инстанции при Административном суде Египта.

Как Veon дважды продал один и тот же актив

В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) договорилась с египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris) о приобретении принадлежавших ему телекоммуникационных активов: 100% итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и контрольного пакета египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), владевшего сотовыми операторами в Азии, Африки и Канаде.

Люксембургская компания Niel подала в суд на власти Египта, которые разрешили группе Veon консолидировать местный холдинг Global Telecom

Впоследствии OTH был переименован в Global Telecom и распродал часть своих активов. В том числе в 2013 г. была достигнута договоренность с Niel о продаже этой компании промежуточной структуры Telecel Globe, владевшей сотовыми операторами в Бурунди (U-Com) и Центрально-Африканской республике (Telecel Centrafrique).

Сумма сделки составила $100 млн. Niel перевел продавцам половину указанной суммы - $50 млн. Однако вторую половину этой сумму Niel так и не смог перевести. В результате в 2014 г. GTH продал Telecel Globe за $65 млн другому покупателю, африканскому холдингу Econet Wireless. Депозит же, выплаченный Niel, так и не был возвращен. В Veon утверждают, что таковы были условия сделки.

В 2019 г. Niel стал требовать возвращения $50 млн. С этой целью компания подала иск против GTH в Лондонский международный арбитраж. Также Niel получил от голландского суда односторонний ордер на арест банковских счетов GTH (штаб-квартира Veon находится в Амстердаме). Однако впоследствии Niel согласился снять часть требований в рамках данного ордера.

Как Veon пытался уйти из Египта

Параллельно развивалась история с делистингом GTH и поглощением холдинга со стороны Veon. В 2011 г. Vimpelcom получил 51,7% акций OTH, остальные акции холдинга котировались на Египетской и Лондонской фондовой биржах. Поскольку у холдинга не осталось операционных активов в самом Египте, для Veon представлялось логичным консолидировать его акции и избавиться от буферной структуры в его лице.

В 2017 г. GTH провел делистинг с Лондонской фондовой биржи. Также холдинг провел выкуп собственных акций (buyback), приобретя 10% акций за $225 млн. Затем Veon объявил оферту на выкуп оставшихся акций холдинга, будучи готовым потратить на это 15,776 млрд фунтов ($987 млн).

Однако FRA не выдал разрешения на проведения данной оферты и она не состоялась. Одновременно Налоговый регулятор Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) напомнил холдингу о непогашенной задолженности по налогам на общую сумму 2,89 млрд фунтов ($172 млн).

Затем Veon пытался выкупить у GTH акции принадлежавших холдингу сотовых операторов в Бангладеш (Banglalink) и Пакистане (Jazz) за $2,25 млрд, но эта сделка не нашла поддержки со стороны миноритариев GTH.

Но в 2019 г. проблема была решена. Veon объявил новую оферту на выкуп долей миноритариев холдинга и получил разрешение от нее со стороны FRA. Оферта обошлась Veon в 10,14 млрд фунтов ($607 млн). При этом Veon договорился с ETA о погашении налоговой задолженности и выплате властями Египта $136 млн.

После этого был проведен делистинг акций GTH с Египетской фондовой биржи, а Veon запустил процесс выкупа у холдинга принадлежавших ему активов. Помимо упомянутых сотовых операторов из Бангладеш и Пакистана, холдингу также принадлежали алжирский сотовый оператор Djezzy, магистральный оператор Med Cable и пакистанский банк Mobilink Bank.

Однако такой расклад поставил под сомнение возможность Niel взыскать с холдинга $50 млн. В связи с чем компания и подала иск к властям Египта. В Veon обещают, что GTH будет энергично защищать свою позицию в споре с Niel.