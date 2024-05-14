RNT Group и «Адакта» помогут оптимизировать страховые процессы на импортозамещенной платформе AdInsure Rus

RNT Group, российская технологическая компания, заключила партнерство с компанией «Адакта», поставщиком программного обеспечения для страховой отрасли. Основное направление сотрудничества — внедрение российской страховой платформы AdInsure Rus для поддержки полного цикла страховых процессов. Благодаря сотрудничеству компании смогут усилить совместное предложение по автоматизации деятельности страховых компаний — от продаж договоров, до урегулирования убытков и операционно-финансового учета. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

Платформа AdInsure Rus входит в реестр отечественного ПО и уже была внедрена в ряде крупнейших отечественных компаний — в том числе «СОГАЗ», «Сбер Страхование», «Росгосстрах жизнь», «Райффайзен Лайф» и др.

AdInsure Rus состоит из множества функциональных модулей. Это отдельные сервисы, которые могут легко интегрироваться друг с другом в зависимости от потребностей компании. Модули помогают оптимизировать процессы продаж, управления договорами, урегулирования убытков, перестрахования, биллинга, расчета и оплаты комиссии, взаимодействия с контрагентами. Возможность выбирать и внедрять нужные модули, гибко настраивать рабочие потоки и бизнес-правила позволят RNT Group предлагать платформу любым страховым компаниям и адаптировать каждый бизнес-процесс под потребности клиента. Унифицированный интерфейс AdInsure Rus обеспечит удобную работу с платформой на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах.

Решение построено на передовых технологиях и имеет три варианта размещения: локально в инфраструктуре компании, полностью в облачной платформе или в гибридном облаке с подключением к внутренним системам. Платформа легко масштабируется с сохранением производительности и позволяет настраивать функциональность, не затрагивая исходный код. Решение использует инструменты Rest API и OpenAPI для быстрой интеграции со сторонними цифровыми каналами и предоставляет единый интерфейс для работы с партнерами.

«AdInsure Rus — российская разработка, которая учитывает специфику и потребности российского бизнеса. При этом платформа содержит все идеи и концепты, апробированные крупнейшими страховыми компаниями различных стран, — сказал Александр Соломонов, вице-президент по развитию бизнеса, компания «Адакта». — RNT Group участвует в разработке и развитии технологического ядра AdInsure Rus и обладает более чем 20-летним опытом работы на страховом рынке. Мы уверены, что сотрудничество с таким компетентным партнером позволит нам успешно реализовывать проекты для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества наших клиентов».

«До недавнего времени на рынке страхования были представлены преимущественно зарубежные продукты, поэтому сейчас вопрос импортозамещения в отрасли особенно актуален. AdInsure Rus имеет крепкие позиции в нашей стране и продолжает развиваться в соответствии с потребностями рынков России и СНГ. При этом, платформа является одним из наиболее зрелых решений по автоматизации страховой деятельности на международной арене и занимает заслуженное место в Gartner Magic Quadrant. Многолетнее сотрудничество с компанией «Адакта» в области развития и кастомизации решения позволяет нам уверенно выполнять задачи наших клиентов. Мы рады возможности предложить им внедрение современной масштабируемой платформы для оптимизации страховых процессов в новых условиях», — сказал Никита Евсеенко, руководитель страховой практики RNT Group.

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«Адакта» — поставщик программного обеспечения для страховой отрасли. Разработчик страховой платформы AdInsure Rus, которая дает страховщикам жизни и P&C перспективный способ оптимизировать свои операции и процессы. Группа, основанная в 1989 г. и присутствующая на Российском рынке с 2012 г., на протяжении десятилетий помогала страховым организациям расширять свои цифровые возможности и получать новые прибыли.

RNT Group — российская технологическая компания. Помогает клиентам решать бизнес-задачи с помощью цифровых технологий. Предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. Фокусируется на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.