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«Росэлектроника» поставила особовзрывобезопасные телесистемы для шахт

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выполнил поставку оборудования для телевизионного видеонаблюдения в шахтах. Как утверждают в «Росэлектронике», система не имеет аналогов по уровню взрывозащиты, что позволяет непрерывно следить за технологическими процессами на объектах повышенной опасности.

Особовзрывобезопасный комплекс УТПВ-2-3Ех разработки и производства НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику») состоит из телевизионной камеры, размещаемой во взрывоопасной зоне шахт и рудников, и блока соединений, который устанавливается в наземной части объектов вне взрывоопасной зоны. Конструкция корпуса камеры, а также особенности построения электрических схем гарантируют безопасное применение оборудования в зонах, где в атмосфере могут постоянно присутствовать взрывоопасные смеси воздуха с рудничным газом и горючей пылью.

Высокочувствительная цветная камера оборудована вариообъективом с ручным изменением фокусного расстояния и диафрагмы. Для защиты от пыли предусмотрен обдув смотрового стекла, а корпус камеры выдерживает сильные удары. Передача видеосигнала и питания между камерой и блоком соединения осуществляется по двум парам телефонного кабеля длиной до 1,5 км.

«Шахта – это объект повышенной опасности, и любое оборудование, предназначенное для использования под землей, должно соответствовать самым строгим критериям. Наша техника обладает уникальными характеристиками в части взрывозащиты, что позволяет круглосуточно контролировать технологические процессы в шахте не только в штатном, но и в аварийном режиме – обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования и передает оперативную информацию при авариях», – отметили в «Росэлектронике».

Оборудование поставлено компании «Шахтастрой».

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