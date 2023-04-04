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«Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть»

«Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» (НК «Роснефть») в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение нескольких месяцев следили умные каски.

В состав системы вошла платформа «Цифровой рабочий», взрывозащищенные модули для касок, а также метки средств индивидуальной защиты. Местоположение сотрудников определялось с использованием российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Для повышения точности позиционирования в помещениях были установлены специальные маяки. Чтобы обеспечить связность элементов системы, специалисты национального провайдера смонтировали на месторождении базовую станцию LoRaWAN.

В ходе пилотных испытаний система контролировала ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты, фиксировала маршруты обхода кустовых площадок и нахождение в опасной зоне.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком», сказал: «Отличительная особенность применения цифровых устройств в том, что они позволяют сделать любую каску умной благодаря универсальным креплениям. Система может оповестить рабочего об опасном сближении с объектом и таким образом предотвратить несчастный случай. При нештатной ситуации с помощью тревожной кнопки, расположенной на модуле, сотрудник сможет быстро вызвать помощь».

Итоги опытно-пилотных испытаний по внедрению системы мониторинга персонала на Кондинском месторождении признаны успешными. Показатель эффективности достиг 90%: данные о событиях идентифицировались и своевременно поступали в систему, был возможен избирательный контроль за персоналом, фиксировались нарушения и отступления от правил со стороны сотрудников.

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«Умные каски стали отправной точкой создания целого комплекса промышленных решений. В первую очередь "Ростелеком" заинтересован в достижении кумулятивного эффекта: будь то повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов или обеспечение необходимого уровня безопасности на производстве. Наш опыт позволяет не только правильно подбирать комплекс решений, но и создавать новые уникальные продукты специально под потребности заказчика», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Умные решения, объединенные на платформе «Цифровой рабочий», компания «Ростелеком» предоставляет по принципу одного окна. Как показывает практика, после внедрения системы, на предприятиях снижается вероятность возникновения случаев производственного травматизма на 90%.

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