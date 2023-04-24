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«АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis

«АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение комплексных интегрированных решений этого бренда в проекты в ключевых отраслях экономики. Сотрудничество двух компаний направлено на совместное продвижение оборудования TFortis производства Fort Telecom, которое предназначено для построения необслуживаемых сетей IP-видеонаблюдения городских объектов, транспортных и промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

В рамках соглашения «АРМО-системы» будет осуществлять поставку своим клиентам и внедрение в проекты в ключевых отраслях экономики коммуникационного оборудования TFortis для создания надежных сетей IP-систем видеонаблюдения. Полный цикл разработки и производства в России, устойчивость к любым воздействиям, пятилетняя фирменная гарантия и бессрочная техническая поддержка делают коммутаторы TFortis востребованными на объектах в России и по всему миру.

Уличные сетевые коммутаторы TFortis разрабатываются и производятся на предприятии в Перми с 2008 г. под строгим контролем качества сборки. Поддержка таких функций, как грозозащита и мониторинг состояния IP-камер с автоматической перезагрузкой их при зависании, позволяет строить необслуживаемые сети видеосистем. Продукция TFortis имеет российские и международные сертификаты. Отдельными сертификатами подтверждено соответствие коммутаторов TFortis требованиям и стандартам качества ПП № 969 для их широкого применения на объектах транспортной инфраструктуры России.

TFortis специализируется на комплексных интегрированных решениях, где все компоненты совместимы между собой и с любым подключаемым оборудованием (IP-камеры, центральные коммутаторы, SFP-модули). Ключевыми линейками продукции являются управляемые гигабитные PoE коммутаторы уровня L2 семейств PSW и PSW+, взрывозащищенные PoE коммутаторы PSW-Ex и коммутаторы со встроенным источником бесперебойного питания PSW-UPS. Каждый коммутатор TFortis имеет всепогодное исполнение с защитой по классу IP66 и предназначен для подключения IP-камер и других IP-устройств с питанием по технологии PoE и организации передачи данных по ВОЛС.

Сетевое оборудование TFortis от Fort Telecom уже доступно для заказа в компании «АРМО-системы».

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Бизнес-коммуникации

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«АРМО-системы» – российский дистрибьютор с 25-летним опытом, поставщик продукции для систем видеонаблюдения, СКУД, охранной и пожарной сигнализации, СОУЭ, инженерной автоматики во все регионы России для установки в системах безопасности зданий и сооружений, промышленных, транспортных, финансовых и торговых предприятий.

Fort Telecom («Форт-телеком») — компания-разработчик и поставщик электроники, решений в области М2М-технологий, СБ и ПО в России, оборудования ЭРА-ГЛОНАСС для более, чем 60 автопроизводителей по всему миру, собственной системы мониторинга транспорта Fort Monitor и устройств V2X под маркой TEDIX.

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