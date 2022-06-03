«Росэлектроника» начала выпуск взрывозащищенных LED-светильников для опасных производств

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство взрывозащищенных светодиодных светильников. Приборы предназначены для использования на промышленных объектах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Благодаря размещению источника питания и светодиодного модуля на одной печатной плате, стоимость новых светильников на 30% ниже по сравнению с аналогами. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Конструкция новых приборов серии SLED-B-Ex, разработанных и выпускаемых томским НИИПП (входит в «Росэлектронику»), позволяет устанавливать устройства непосредственно во взрывоопасных зонах. Взрывозащита устройств достигается за счет герметизации корпуса компаундом. Кроме того, приборы не создают электромагнитных помех.

Светильники отличаются от представленных на рынке изделий того же класса длительным сроком службы, который достигается за счет применения специальной схемы источника питания без электролитических конденсаторов.

«Новая линейка LED-светильников предназначена для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, нефтеналивных терминалов, складов горюче-смазочных материалов, химических и нефтехимических заводов, а также заправочных станций. Компетенции предприятия в области светодиодной техники позволили нам в короткие сроки освоить выпуск более сложных взрывозащищенных устройств. На сегодняшний день на новые изделия уже получены предзаказы от предприятий топливно-энергетического комплекса», - сказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

Светильники серии SLED-B-Ex изготавливаются из алюминиевого сплава с высокой коррозионной стойкостью, а их защитное стекло выполнено из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Степень защиты устройств IP68 предусматривает эксплуатацию в экстремальных условиях, вплоть до работы под водой.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.