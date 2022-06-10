«СИБУР» представил комплексные решения для импортозамещения в промышленной цифровизации

«СИБУР» представил собственные решения из области Индустрии 4.0.

На стенде «СИБУРа» можно было познакомиться с комплексом промышленного интернета вещей, сценариями использования видеоаналитики и машинного зрения для контроля работы производственных установок и качества продукции, комплексом дополненной реальности для удаленного мониторинга проведения работ.

В рамках демонстрации комплекса промышленного интернета вещей специалисты «СИБУРа» показали взрывозащищенные и морозоустойчивые датчики температуры и вибрации собственной разработки и свою платформу сбора и обработки данных. Пользователи платформы – сотрудники производств без специального ИТ-образования. Это решение уже используется на предприятиях «СИБУРа» и было представлено во время обхода членами Правительства, включая премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Это умный завод закрытого цикла, – сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. – Мы предлагаем создать центр компетенций по интернету вещей, потому что [для применения] не требуется квалификация – то есть любой рабочий может установить датчик в любом месте, где ему нужно снимать показатели».

«“СИБУР” готов делиться наработками в области Индустрии 4.0 и отраслевой экспертизой при разработке стандартов для создания российских цифровых решений в промышленности и энергетике, лидировать создание российских программно-аппаратных комплексов для замены зарубежных решений по автоматизации производственных процессов, тестировать решения российских разработчиков. Сегодня много говорят про программное обеспечение, но мало – про оборудование. Мы живем в материальном мире, нам нужна связь оборудования и цифровых инструментов, которые нам советуют, как им управлять», – отметила Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «СИБУРа».

Комплекс разработок «СИБУРа» представляет собой полный стек от сбора данных с оборудования и их беспроводной передачи на платформу IIoT до аналитической обработки полученных массивов данных и разработки рекомендуемых действий для производственного персонала на основе технологий машинного обучения.

***

«СИБУР» ‒ интегрированная нефтегазохимическая компания России. Вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет «СИБУРу» создавать продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

В 2017 г. «СИБУР» объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области Индустрии 4.0.