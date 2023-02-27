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Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG

Treolan (входит в группу «Ланит») стал официальным дистрибьютором российского разработчика и производителя защищённых мобильных устройств Mobile Inform Group.

В продуктовой линейке Mobile Inform Group представлены промышленные планшеты, смартфоны и мобильный термопринтер, предназначенные для интенсивной эксплуатации. Вендор разрабатывает модели как на ARM-архитектуре (смартфон MIG S6, планшеты MIG T8, MIG T8X, MIG T10), так и на x86 (планшеты MIG T8X и MIG T10). В линейку также входит мобильный принтер КВ4 и взрывозащищенные устройства на обеих архитектурах с поддержкой операционных систем Android, Astra Linux, Windows.

Промышленные мобильные устройства для интенсивной эксплуатации MIG рассчитаны на многолетнее круглогодичное использование. Они применяются для автоматизации работы мобильного персонала на транспорте, в нефтегазовой отрасли, государственном секторе, металлургии, машиностроении и других отраслях.

Продукты MIG соответствуют требованиям информационной безопасности для работы на объектах критической инфраструктуры (поддерживают российские операционные системы и средства криптографической защиты информации).

Все устройства гарантируют более пяти лет непрерывной работы в суровых условиях: использование на улице в любом регионе России, в любое время года. Обладают широкой функциональностью: сканер QR-кодов, UHF-считыватель, модуль высокоточного позиционирования, тепловизор и т.д. Оборудование оснащено сменными аккумуляторами. Взрывозащищенные устройства прошли необходимые сертификационные испытания.

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Совместная работа Mobile Inform Group и Treolan будет направлена на обеспечение регулярного канала поставок оборудования и удобных инструментов, сокращающих себестоимость сделки для партнеров, а также на совместное развитие существующих и открытие новых перспективных отраслей рынка.

Анна Манцветова, коммерческий директор Mobile Inform Group, сказала: «Мы рады, что доросли до дистрибьюции своих продуктов. Для нас это большой шаг вперед. Мы искренне благодарны компании Treolan за проявленный интерес и доверие к нам как к бизнес-партнеру. Мы сделаем все возможное, чтобы это доверие оправдать. Я уверена, что совместно мы сможем обеспечить наших партнеров надёжными российскими решениями в области корпоративной мобильности».

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