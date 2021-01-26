Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

Mobile Inform Group и «Актив» провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В ходе тестирования подтверждена корректность работы защищенных планшетов MIG T8, MIG T10, MIG T8X и промышленных смартфонов MIG S6, MIG C55 под управлением ОС Androd с интеллектуальной смарт-картой Рутокен ЭЦП 3.0 NFC.

Криптографические возможности дуальных смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC позволяют использовать их для двухфакторной аутентификации и электронной подписи в государственных и корпоративных системах.

Устройства MIG поддерживают и другие виды ключевых носителей. Так, планшет MIG T10x86 на ОС Windows и отечественной ОС Astra Linux релиз «Орёл», а также планшет MG T8Х на ОС Windows поддерживают работу с ключевыми носителями «Рутокен» в форм-факторе USB-токена, предназначенного для защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи, а также цифровых сертификатов и иной информации (Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен Lite, Рутокен S). Корректность работы была подтверждена в результате тестирования.

Защищенные планшеты и смартфоны MIG с возможностью чтения смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC и поддержкой других электронных идентификаторов «Рутокен» — это функциональное решение для любой сферы, где необходима криптографическая защита информации.

Промышленные устройства MIG поддерживают усиленную неквалифицированную подпись для простого определения подписавшего лица и обнаружения изменений, а также усиленную квалифицированную подпись для полной замены собственноручной подписи и печати на бумажном документе.

Решение может успешно применяться в государственных и специальных службах для работы с конфиденциальными данными; контроля сотрудников на режимных объектах; работы с картами госслужащих, в том числе с картой «Электронное правительство» или электронными удостоверениями военнослужащих; подписи протоколов, рапортов и т.д.; доступов во внутренние системы.

Также решение может применяться в энергетике, нефтегазовой и добывающей промышленности для электронной подписи при проверке объектов, а также контроля за тем, что ремонт сделал сотрудник с надлежащим уровнем специализации; выдачи допусков, нарядов, подписи электронных документов, чертежей, а также электронной подписи при работе «в полях».

«За 6 лет с момента запуска в производство первого в России беспроводного мобильного средства электронной подписи Рутокен ЭЦП Bluetooth мы накопили богатый и уникальный опыт применения мобильной подписи.Мы рады вместе с Mobile Inform Group представить мобильные решения с возможностью электронной подписи документов. Беспроводной канал NFC позволяет получить полноценное рабочее место на смартфоне или планшете с возможностью подписания электронных документов. Электронная подпись документов, хранящихся на мобильных устройствах, вычисляется непосредственно в NFC-карте, без копирования ключа в память мобильного гаджета», - отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций Рутокен.

«Мобильные устройства MIG с поддержкой смарт-карт и токенов Рутокен – это оптимальное решение для автоматизации полевых сотрудников, как со стороны физической защищенности и стабильности работы комплекса, так и со стороны информационной безопасности. Использование NFC-карт в качестве средств электронной подписи – самый компактный, удобный и надежный способ подписания документов «в полях». Технологическое партнерство с компанией “Актив” позволило создать наиболее эффективный сценарий эксплуатации продуктов MIG для решения ежедневных задач наших клиентов», - сказала Анна Богданова, коммерческий директор Mobile Inform Group.