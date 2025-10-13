Разделы

Мобайл Информ MIG C MIG A Защищенный смартфон


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям 1
29.05.2025 MIG A65: новый стандарт защищенных корпоративных смартфонов 1
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
24.12.2019 Промышленный смартфон перевели на отечественную мобильную ОС 1
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 1
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Мобайл Информ и организации, системы, технологии, персоны:

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 78 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2355 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 473 3
Inform GmbH 54 3
Qualcomm Technologies 1898 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 329 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 2
Blackview 20 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 2
Qtech - Кьютэк 181 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5204 1
Dr.Web - Доктор Веб 1274 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 495 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 1
Код Безопасности 689 1
Intel Corporation 12481 1
Ростелеком 10227 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 334 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Новые облачные технологии (НОТ) 460 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3320 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4748 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5713 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3322 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1401 1
Linux Foundation 189 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6359 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26833 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12618 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3082 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8069 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14270 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1538 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25680 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10091 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1142 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 538 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12852 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7592 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6149 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6268 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5080 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9736 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2106 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2214 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21624 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12057 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4427 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2322 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 539 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10479 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 927 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 650 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1440 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1107 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10245 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6639 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 25 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 431 1
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 37 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9090 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3658 1
Google Android 14545 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 927 4
Мобайл Информ - MIG T - Серия планшетные компьютеры 22 4
Linux OS 10720 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 599 3
Apple iOS 8160 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1605 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2847 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 2
INOI R - Серия смартфонов 25 2
INOI T - Серия смартфонов 9 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 2
Мобайл Информ - MIG S - Защищенный планшет 12 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5094 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 171 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 132 1
Qtech QMP - серия смартфонов 4 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 181 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 45 1
Актив - Рутокен S RF 27 1
Samsung SVR-диктофон 460 1
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 1
Intel Apollo Lake 16 1
Intel Pentium N - Серия микропроцессоров 9 1
Intel x86 - архитектура процессора 1967 1
Microsoft Windows 16188 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1977 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 79 1
Новые облачные технологии - МойОфис 861 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 67 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 788 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2316 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
Мылицын Роман 111 3
Манцветов Константин 9 1
Аносов Сергей 15 1
Лисицкий Павел 1 1
Эйгес Павел 104 1
Богданова Анна 4 1
Анфимов Павел 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 6
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1316 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 447 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3655 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 6
Энергетика - Energy - Energetically 5437 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9938 3
Всероссийская перепись населения 185 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3729 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11594 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10410 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8856 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20021 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 176 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11337 1
Английский язык 6841 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 1
