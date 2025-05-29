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MIG A65: новый стандарт защищенных корпоративных смартфонов

Компания MIG представляет новинку — корпоративный защищенный смартфон MIG A65, созданный для автоматизации мобильных бизнес процессов. Устройство рассчитано на три года эксплуатации и способно удовлетворить самые высокие требования современных предприятий. Об этом CNews сообщили представители компании MIG.

Смартфон экипирован платформой MT6789 и 8 ГБ оперативной памяти. Это позволит MIG A65 работать с любыми корпоративными приложениями и наложенными средствами защиты без потери производительности.

Защищенный дизайн смартфона включает ударопрочный корпус, обеспечивающий защиту от механических воздействий при повседневном использовании. Устройство готово к эксплуатации в различных условиях.

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MIG

Смартфон работает под управлением Android 14, имеет экран диагональю 6,56 дюйма, который обеспечит комфортную работу при любом освещении. Аккумулятор мощностью 5800 мАч позволит отработать полноценную рабочую смену без подзарядки. Кроме того, MIG A65 оснащен камерой 48 МП, двумя программируемыми функциональными клавишами, опционально доступна версия со сканером 2D-кодов в двух исполнениях по дальности считывания (до 1 и до 10 метров).

Универсальность применения делает MIG A65 подходящим инструментом для учета ТМЦ, переоценки товара, инвентаризации основных средств или других процессов в энергетике, ритейле, логистике, производстве, e-commerce секторе и транспортных предприятиях.

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«MIG A65 качественно расширит нашу продуктовую линейку. Это идеальное решение для тех, кому избыточны индустриальные продукты, но требуется высокая производительность, надежность и широкие возможности для интеграции в корпоративные системы», – сказали представители MIG.

MIG A65 будет доступен для заказа после 20 июня 2025 г.

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