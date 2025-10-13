Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям

Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A65 с предустановленной «Ред ОС М». Подтверждена полная совместимость устройства и российской мобильной операционной системы.

«Ред ОС М» обеспечивает защищенную среду для обработки конфиденциальной информации и работы в контуре критической информационной инфраструктуры (КИИ). Сочетание защищенного «железа» MIG и российской мобильной ОС создает надежное решение для управления бизнес-процессами в таких сферах как энергетика, транспорт, логистика, ритейл, производство, электронная коммерция и т.д.

«Завершение адаптации MIG A65 и «Ред ОС М» подтверждает эффективность нашей стратегии долгосрочного партнерства с «Ред Софт». Третий совместный продукт – это не случайность, а закономерный результат слаженной работы и общего видения. Мы продолжаем расширять линейку решений для корпоративного сегмента, предлагая российским компаниям все больше вариантов для технологической независимости и информационной безопасности. Корпоративный защищенный смартфон MIG A65 на отечественной ОС «Ред ОС М» – это готовое импортозамещенное решение для мобильных сотрудников, в том числе работающих на объектах критической информационной инфраструктуры», – отметил менеджер по продукту MIG Артём Гребенников.

«Совместная работа с MIG демонстрирует, как партнерство российских разработчиков способно создавать современные и при этом полностью суверенные программно-аппаратные комплексы. «Ред ОС М» обеспечивает защищённую и стабильную платформу для корпоративных задач, а в сочетании с устройствами MIG способна предоставить рынку технологически зрелый продукт», — сказал Михаил Толпышкин, исполнительный директор компании «Ред Софт».

Ключевые характеристики MIG A65: работает под управлением отечественной «Ред ОС М»; высокопроизводительная платформа MT6789 и 8 ГБ оперативной памяти; АКБ емкостью 5800 мАч – работа на одном заряде в течение всей смены; три камеры: основная 48 МП и две дополнительные с поддержкой широкоугольной и макросъемки; опционально: версия со сканером 2D-кодов.