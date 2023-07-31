В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

Редактор презентаций в приложении «Мой офис Документы» для «Авроры»

Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функции редактирование презентаций в фирменное мобильное приложение для отечественной операционной системы «Аврора».

Изменения реализованы в версии 1.1 приложения «Мой офис Документы» для ОС «Аврора», которое в НОТ называют «первым нативным» инструментом для локальной работы с документами в этой защищенной мобильной ОС. Программа поддерживает работу с популярными форматами файлов презентаций, в том числе PPTX (Microsoft PowerPoint), ODP (презентация в формате OpenDocument), XODP (расширение ODP).

Ранее возможности работы с презентациями в программе «Мой офис Документы» были ограничены просмотром соответствующих документов и демонстрацией слайд-шоу на их основе.

Первый релиз нативного «Моего офиса» для «Авроры» состоялся в конце марта 2023 г. Разработчики продукта особо подчеркивали работоспособность программного продукта в условиях отсутствия подключения к интернету с задействованием исключительно ресурсов смартфона или планшета.

Возможности редактирования презентаций

Начать редактирование слайда презентации в приложении «Мой офис Документы» можно непосредственно со смартфона или планшета в одно касание. Для этого достаточно установить в нужное место слайда курсор и с помощью специальной кнопки вызвать клавиатуру. Когда пользователь переходит из режима просмотра в режим редактирования, для него начинает отображаться панель инструментов, которую при необходимости можно скрыть, нажав на нее, рассказали CNews в НОТ.

Изменение параметров шрифта

Возможности редактирования презентаций в приложении «Мой офис Документы» включают внесение правок и изменение параметров форматирования отдельных текстовых фрагментов, в том числе гарнитуры и начертания шрифта (выделение жирным, курсивом, подчеркиванием), его кегля (размера) с заданием последнего вручную или с пошаговым увеличением/уменьшением при помощи кнопок “+” и “-“.

Допускается перемещение предварительно выделенных блоков с текстом, фигурами или изображениями путем перетаскивания.

Как и в большинстве настольных версий редакторов документов, в мобильном приложении «Мой офис Документы» доступны функции отмены правок и их повторного применения. Программа «запоминает» до 50 последних шагов и позволяет перемещаться по ним в любом из направлений, рассказали CNews в НОТ.

Редактирование слайда, содержащего график

Сохранение отредактированного документа осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки на панели инструментов или выбора пункта контекстного меню. Реализована функция автоматического сохранения документа, которая фиксирует изменения каждую с регулярностью раз в минуту.

Другие новшества в релизе

Помимо функций редактирования презентаций, в релизе 1.1 приложения «Мой офис Документы» для ОС «Аврора» пользователям стала доступна возможность просмотра файлов формата PDF – перемещение по документу и его масштабирование.

Изменения также затронули руководство пользователя – отныне оно поставляется вместе с приложением «Мой офис Документы» для ОС «Аврора» в виде PDF-документа и доступно локально. посредством меню навигации.

При необходимости пользователя имеет возможность в одно нажатие обратиться из приложения к справочному центру, расположенному на корпоративном сайте «Моего офиса».

«Мой офис», «Аврора» и «железо» для них

Защищенная мобильная ОС «Аврора» была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

«Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Программный продукт располагает версиями для таких платформ как Google Android, Apple iOS и «Аврора».

НОТ развивает сборку приложения под «Аврору» по меньшей мере с 2019 г. Адаптированная для работы в отечественной ОС, тогда именовавшейся Sailfish Mobile OS Rus, версия увидела свет в конце феврале 2019 г.

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Приложение «Мой офис Документы для «Авроры» поддерживает русский и английский языки. Разработчиками заявлена полная совместимость с актуальными моделями планшетов Aquarius и F+ tech.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Авроры», официально российскую защищенную мобильную ОС поддерживает как минимум 11 актуальных устройств, пять из которых планшетные персональные компьютеры, а остальные смартфоны.

Среди производителей гаджетов значатся модели под брендами Aquarius, TrustPhone, F+, «Байтэрг», Qtech.

В перечне устройств, снятых с производства, присутствует всего четыре аппарата, адаптированных к использованию «Авроры»: смартфоны Inoi R7, Blackview bv6000s, MIG C55 и планшет Inoi T8.

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В апреле 2023 г. F+ tech представила планшет Life Tab Plus и смартфон R570e на базе ОС «Аврора».

В конце мая 2023 г. CNews писал о создании защищенного мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе ОС «Аврора», ПО «Мой офис» и технике F+ tech.