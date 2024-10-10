Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК

Мобильную ОС «Аврора» сделают экосистемной. Она сможет работать не только на планшетах и смартфонах, как делает это сейчас, но также на автомобильных головных устройствах и телевизорах. Отдельно будет внедрен гибридный режим – система сможет заменить настольную ОС при подключении к мобильному устройству мыши, клавиатуры и монитора. Но все это уже давным-давно есть в Android, к тому же под «Аврору» почти нет приложений.

Российский Android

Мобильная ОС «Аврора», которую разрабатывает принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), станет более универсальной. Как пишут «Ведомости» она научится работать на автомобильных головных устройствах, роутерах, а также на телевизорах и приставках к ним.

Гендиректор ОМП Павел Эйгес упомянул и про специальный гибридный режим, при активации которого мобильная ОС превратится в подобие настольной. Для этого к устройству на базе «Авроры» нужно подключить мышь, клавиатуру и внешний экран.

Здесь важно отметить, что всеми перечисленными функциями давно наделена мобильная ОС Android. С самого момента ее появления в сентябре 2008 г. ее можно устанавливать на самые разные устройства, в том числе и автомобильные медиа, и на игровые приставки. Гибридный режим у нее тоже есть – такая функция, к примеру, имеется в смартфонах Samsung.

Авроид Пока что "Аврора" существует только на планшетах и смартфонах

Важен и тот факт, что, приложений под «Аврору» в сравнении с той же Android почти нет. Система в своем нынешнем исполнении существует с 2016 г., но за восемь лет в фирменном магазине появилось лишь около 85 приложений. Для сравнения, в каталоге Google на июль 2024 г. насчитывалось около 1,7 млн приложений (данные Statista.com).

Безусловно, существует платформа, позволяющая запускать Android-приложения на устройствах с «Авророй», но, как сообщал CNews, она платная.

Когда ждать

Все изменения, которые ждут ОС «Аврора» – это компоненты новой программы «Аврора+», анонсированной Павлом Эйгесом. По плану разработчиков, все они будут внедрены в систему в ближайшие пару лет. «Аврора+» – это «следующая парадигма», когда компания «не просто портирует ОС», а передает ее на доработку самим разработчикам, сказал Павел Эйгес «Ведомостям».

«Подход «Аврора+» заключается в том, что мы делаем отдельные ветки операционной системы и совместно с технологическими партнерами модифицируем ядро, графические компоненты, приложения, системные сервисы, API, все, что нужно, чтобы заточить «Аврору» и наши готовые технологии под ту или иную нишу. И такая ветка становится самостоятельной, но при этом очень важно, что безопасность, технологии и инструменты разработки остаются едиными», – сказал изданию директор по разработке ОМП Роман Аляутдин.

Что касается гибридного режима работы, то он должен появиться в «Авроре» уже в 2025 г., пишет «Коммерсант»

Нужны деньги и тестировщики

На развитие «Авроры» потребуются деньги, а также специалисты, которые будут принимать непосредственное участие в процессе тестирования. По информации «Коммерсанта», в планы «Ростелекома» входят инвестиции в проект в размере 500 млн руб. в течение а также перевод гигантского количества своих сотрудников на работу с гибридной версией «Авроры». Этим займутся свыше 100 тыс. работников оператора.

«На 2024 г. у нас стояла задача доработки и вывода на рынок новой версии мобильной платформы "Аврора 5", в том числе переход на ОС "Аврора 5.1" всех устройств модельного ряда и приложений экосистемы. Также заложен фундамент для создания российских мобильных сервисов как для нашей ОС "Аврора", так и для любых других ОС (аналог Google mobile services – прим. CNews). Все эти задачи были выполнены», – сказал Павел Эйгес (цитата по «Коммерсанту»).

Собеседник издания среди разработчиков софта отметил, что 500 млн руб. вполне хватит, но исключительно на доработку интерфейса мобильной ОС. Но, по его словам «для разработки полноценной компьютерной ОС требуется больше не только средств, но и времени».

Куда же без конкурентов

Android с его универсальностью – далеко не единственный конкурент «Авроры», давно уже прочно укрепившийся на российском рынке. Отечественной ОС придется соперничать с системами других российских компаний, у которых тоже есть гибридный режим работы.

В качестве примера таких систем собеседник «Коммерсанта» среди разработчиков ПО привел две системы. Первая – это «Ред ОС» компании «Ред Софт», вторая – Astra Linux от «Группы Астра», которая является самой популярной настольной российской ОС с долей более 70%.

К потенциальным преимуществам будущей настольной версии «Авроры» можно отнести возможность запуска под ней программ для Linux и Windows, на что «Коммерсанту» указал представитель «Открытой мобильной платформы». «Но этот софт может быть переписан с большими или меньшими трудозатратами, в зависимости от используемого разработчика технологий», – добавил он.

В успех «Авроры» в качестве настольной ОС верят не все. Как считает гендиректор НТЦ ИТ РОСА (разрабатывает ОС «РОСА») Олег Карпицкий, «мобильная операционная система, специально не адаптированная для работы с компьютерами – не лучший подход». Он также сообщил «Коммерсанту», что «подобное решение может привести к ряду проблем, например, в работе адаптивного интерфейса».