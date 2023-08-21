Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры»

Сегодня ОС «Аврора» предоставляет набор инструментов для разработки различных приложений. Многие компании используют «Аврора SDK» для создания своих продуктов.

Команда ОМП постоянно работает над развитием своей мобильной ОС, и одним из перспективных направлений является поддержка кроссплатформенных фреймворков разработки, позволяющих иметь общую кодовую базу и специалистов для трех платформ: iOS, «Аврора» и Android. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Специалисты ОМП более года назад начали исследовательскую работу по поддержке фреймворка Flutter. Результаты исследовательской работы были опубликованы на GitLab

В репозитории размещены Flutter 3.3.10 SDK, 12 платформоспецифичных плагина и примеры. До полной поддержки фреймворка еще предстоит много работы, но уже сейчас есть возможность собрать и запустить на устройстве приложения, полностью совместимые по коду с Android и iOS.

Команда ОМП планирует развивать сообщество мобильных разработчиков, которые будут улучшать и обновлять этот инструмент.

«Нами был сделан очень важный шаг в расширении инструментария разработки для ОС Аврора, и мы приглашаем все заинтересованные компании и разработчиков вместе улучшать opensource инструмент и его адаптацию», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа». – В первую очередь, мы планируем направить усилия сообщества на поддержку плагинов Flutter, нам предстоит большая работа в данном направлении».

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления

корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду.