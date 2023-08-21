Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры»

Сегодня ОС «Аврора» предоставляет набор инструментов для разработки различных приложений. Многие компании используют «Аврора SDK» для создания своих продуктов.

Команда ОМП постоянно работает над развитием своей мобильной ОС, и одним из перспективных направлений является поддержка кроссплатформенных фреймворков разработки, позволяющих иметь общую кодовую базу и специалистов для трех платформ: iOS, «Аврора» и Android. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Специалисты ОМП более года назад начали исследовательскую работу по поддержке фреймворка Flutter. Результаты исследовательской работы были опубликованы на GitLab

В репозитории размещены Flutter 3.3.10 SDK, 12 платформоспецифичных плагина и примеры. До полной поддержки фреймворка еще предстоит много работы, но уже сейчас есть возможность собрать и запустить на устройстве приложения, полностью совместимые по коду с Android и iOS.

Команда ОМП планирует развивать сообщество мобильных разработчиков, которые будут улучшать и обновлять этот инструмент.

«Нами был сделан очень важный шаг в расширении инструментария разработки для ОС Аврора, и мы приглашаем все заинтересованные компании и разработчиков вместе улучшать opensource инструмент и его адаптацию», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа». – В первую очередь, мы планируем направить усилия сообщества на поддержку плагинов Flutter, нам предстоит большая работа в данном направлении».

Как большие данные и видеоакустика помогают увеличить эффективность производства
Цифровизация

***

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления

корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

BMW отключила россиян от своего ПО

Искусственный интеллект занимает «левацкие» позиции и страдает излишней политкорректностью

Microsoft расщедрилась не на шутку. Пользователям впервые разрешают удалять из Windows десятки бесполезных приложений

Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

Россиянин выпустил Windows лучше, чем Microsoft. Она легче, быстрее, экономичнее и без «мусора»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море
Показать еще