Ростелеком ОМП Аврора SDK
С помощью Аврора SDK можно создавать и компилировать приложения для ОС Аврора под все поддерживаемые процессорные архитектуры (ARM32, AArch64, x86_64), обеспечивая совместимость, в том числе, с российскими процессорами без использования целевых аппаратных платформ с одного рабочего места.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Аляутдин Роман 13 3
|Эйгес Павел 97 2
|Коновалов Роман 20 1
|Коган Алексей 11 1
|Чувилин Кирилл 2 1
|Березкин Григорий 40 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Овчинников Василий 16 1
|Трушкин Константин 58 1
|Ларин Сергей 6 1
|Фомин Антон 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Известия ИД 624 1
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