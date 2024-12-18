С помощью Аврора SDK можно создавать и компилировать приложения для ОС Аврора под все поддерживаемые процессорные архитектуры (ARM32, AArch64, x86_64), обеспечивая совместимость, в том числе, с российскими процессорами без использования целевых аппаратных платформ с одного рабочего места.