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Ростелеком ОМП Аврора SDK


С помощью Аврора SDK можно создавать и компилировать приложения для ОС Аврора под все поддерживаемые процессорные архитектуры (ARM32, AArch64, x86_64), обеспечивая совместимость, в том числе, с российскими процессорами без использования целевых аппаратных платформ с одного рабочего места.


18.12.2024 Набор инструментов разработки для ОС «Аврора» «Аврора SDK» внесен в реестр отечественного программного обеспечения 1
24.09.2024 «Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
22.08.2023 Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone 1
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» 1
27.04.2023 ОМП обновила портал разработчиков ПО для ОС «Аврора» 1
15.08.2022 Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора» 1
02.12.2019 Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 8
Ростелеком 9701 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
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