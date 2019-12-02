Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора»

Специалисты ГК «Сидиси» прошли обучение и получили сертификаты в области разработки мобильных приложений для работы в среде операционной системы Sailfish Mobile OS RUS («Аврора») с использованием средств разработки «Аврора SDK».

Разработчики «Сидиси» в количестве трех человек прошли обучение в единственном на сегодня центре сертификации разработчиков на ОС «Аврора» – АИС. Трехдневное обучение включало теоретическую и практическую часть, где отрабатывались навыки использования компонентов и средств разработки. Например, после лекции о способах интеграции в приложение картографических сервисов, разрабатывали часть приложения, которая показывает объекты и маршруты на реальной карте. После завершения обучения специалисты «Сидиси» успешно сдали экзамен и получили сертификаты.

Sailfish Mobile OS RUS («Аврора») – молодая операционная система (разрабатывается с 2016 г.), в открытом доступе мало информации об особенностях разработки, самостоятельно освоить необходимые навыки проблематично. Обучение в рамках сертификации проводили непосредственно разработчики «Авроры» – специалисты компании «Открытая мобильная платформа», которые раскрыли нюансы и актуальные возможности разработки на ОС.

ОС «Аврора» создавалась как доверенная мобильная операционная система для использования в госсекторе. Как правило, одним из условий победы в конкурсах в рамках госзаказа является подтверждение квалификации специалистов для разработки на «Авроре». Сертификат от АИС сегодня единственный способ подтверждения соответствующих компетенций.

«Мы получили сертификаты одними из первых в России. Наши специалисты обладают необходимыми компетенциями, что они и подтвердили в ходе сертификации, – сказал Роман Коновалов, президент ГК "Сидиси". – Особенность операционной системы "Аврора" в том, что она требует высокой квалификации разработчиков мобильных приложений».

ГК «Сидиси» уже имеет опыт разработки решений для «Авроры». В 2017 г. реализован пилотный проект по оптимизации доставки корреспонденции для девяти московских отделений «Почты России». Информация о доставке, включая маршрут с очередностью адресов и номерами отправлений, передаются почтальонам на смартфон с ОС «Аврора». В 2019 г. подобный проект был масштабирован на 70 отделений «Почты России» в Татарстане.

Специалисты компании разработали программное обеспечение для пробной электронной переписи населения, которая прошла в конце 2018 г. с использованием планшетов с российской ОС. Итоги пробной переписи были признаны успешными, принято решение о проведении Всероссийской переписи населения 2020 г. с использованием «Авроры».