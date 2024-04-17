В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео

Российская игровая консоль будет работать на базе ОС «Аврора» – отечественной мобильной платформе. Разработчики ОС утверждают, что на нее уже портируют игры, однако явление это явно не массовое, да и самой игровой консоли пока нет, как нет и сроков ее поступления в продажу.

Поиграть в «Аврору»

Операционная система «Аврора», разрабатываемая принадлежащей «Ростелекому» компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), может стать неотъемлемой частью российской игровой приставки. Авторы «Авроры» сами предлагают ее в качестве программного обеспечения для нее.

«Мы можем вносить в ОС возможности, которые нужны авторам игр. В том числе и на таких устройствах, как приставки или консоли», заявил «Известиям» генеральный директор Павел Эйгес.

В настоящее время «Аврора» встречается только на смартфонах и планшетах, которые в потребительском сегменте почти не распространены. Пользователей отпугивает, в том числе, отсутствие нужных им приложений – система разрабатывается с 2016 г., но за это время для нее было создано лишь около 80 программ. Существует также эмулятор Android-приложений, но он платный.

Fplus Большинство россиян ассоциируют «Аврору» только с планшетами и смартфонами, но никак не с игровыми консолями

Что касается российской игровой консоли, то ее на момент выхода материала и вовсе не существовало. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать этот вопрос и отчитаться до 15 июня 2024 г. После этого многие организации начали работать над приставкой – как сообщал CNews, некоторые из них даже попытались замаскировать под нее дешевый китайский компьютер на древнем и очень слабом процессоре Intel и поставили на него цену, сопоставимую со стоимостью полноценной приставки Xbox Series X.

Игровые возможности «Авроры»

Как сообщил изданию Павел Эйгес, для превращения «Авроры» в игровую платформу у компании ОМП есть весь необходимый набор инструментов. Он упомянул, в частности, инструментария разработки ПО «Аврора SDK», в который входят фреймворк для написания и отладки кода, а также эмулятор ОС, чтобы можно было проверять работоспособность приложения, не имея под рукой отдельных устройств на «Авроре».

Эйгес уточнил, что «Аврора SDK» дает разработчикам возможность компилировать ПО под все аппаратные платформы, которые в настоящее время поддерживает «Аврора». Он добавил также, что многие современные игровые движки написаны на языках программирования, что, по его словам «позволяет переносить» игры.

В современной игровой индустрии самыми популярными движками являются Unity и Unreal Engine. Оба они написаны на С++, а последний даже стал основой российской игры «Смута», вышедшей в начале апреля 2024 г. и получившей разгромные оценки как профильных изданий, так и непосредственно геймеров.

«Мы – разработчики мобильной операционной системы. По этому в нашу задачу входит развитие ОС «Аврора», ее ядра, системных сервисов, безопасности, – сообщил CNews Павел Эйгес. – Мы регулярно обновляем систему на всех этих уровнях, а также на уровне взаимодействия с пользователем. Вот недавно вышло крупное обновление нашей ОС – «Аврора 5». Наша экспертиза и опыт позволяют не только адаптировать ОС «Аврора» под любое устройство на любой архитектуре, в том числе и игровых приставок, но и, что очень важно, учитывать в операционной системе пожелания производителей этих устройств и разработчиков прикладного программного обеспечения, в том числе и игр».

Игры есть, но их нет

Павел Эйгес сделал акцент на том, что уже сейчас существует «несколько десятков игр», портированных на «Аврору», но их названия он уточнять не стал. В списке приложений, упомянутых на сайте проекта, ни одна из них не представлена.

«В основном это старые игры, открытый исходный код которых легко найти в интернете», – заявил изданию Павел Эйгес, подчеркнув, что портированием игр на «Аврору» занимаются, по большей части, энтузиасты, а не полноценные игровые студии.

Представители компании ОМП предоставили CNews видеоролик, записанный 8 апреля 2024 г. на конференции, в которой принимали участие разработчики игр. В кадре видно, что на мобильных устройствах под управлением «Авроры» запущены Fallout 2, GTA III. Doom 3 и «Герои меча и магии 3».







Также в ОМП поделились с CNews записью игрового процесса игры Doom 3 на планшете под управлением «Авроры».

Как сообщили CNews представители ОМП, автор ролика – один из энтузиастов сообщества «Аврора Бета», который занимается портированием игр на «Аврору» самостоятельно. Запись размещена в сообществе «Аврора Бета».

Мнение индустрии

Участники видеоигровой индустрии утверждают, что портирование игр на «Аврору» или любую другую платформу – задача не из легких. Такое мнение озвучила изданию, в частности, исполнительный директор онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ Эмма Юсова. Она отметила, что перенос игры требует немалых усилий «как в техническом, так и в программном аспектах».

Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников более оптимистично смотрит на это. «Если брать не слишком сложный проект, портирование на «Аврору» займет примерно два-три месяца, это сделать смогут два программиста, – сказал он изданию – Но портируемые игры должны быть хорошо оптимизированы под конкретное «железо», а это уже достаточно трудная задача».

Редакция CNews также обратилась за комментариями в профильные российские игровые издания и ожидает ответа.

«В России сейчас ни у кого нет экспертизы, которая позволила бы производить собственную консоль уровня PS или Xbox, – заявил CNews Антон Фомин, руководитель направления розничных проектов ИТ-холдинга Fplus. – На это нужно время и серьезные финансовые вложения. Кроме того, под нее нужно разработать операционную систему и платформу, а также игры, чтобы магазин игр не был пустым. Такие консоли создаются на современном «железе», относительно дорого стоят, но при этом они продаются либо по себестоимости, либо в минус, так как основную прибыль разработчики получают от контента. Рынок консолей относительно небольшой, а вот рынок игр – огромен».

По мнению Фомина, «достаточно быстро можно разработать портативные консоли, например, такие как SteamDeck, которые являются портативными компьютерами в удобном для игр корпусе, либо игровые стики для Smart TV с достаточно простыми играми». «Выпуск таких решений легко можно наладить по OEM-технологии, а играть на них можно во все игры, которые выпускаются для подобных консолей. Тем не менее, сейчас можно заложить базу для разработки собственных игровых консолей уровня PS или Xbox, но реальные результаты можно ожидать в перспективе пяти-десяти лет», – подытожил он.

В сетевом издании IXBT Games, посвященном видеоиграм, на вопрос CNews о шансах «Авроры» стать полноценной игровой ОС ответили: «Аврора сможет стать популярной в России только в случае отмены Windows. Причем отмены со стороны Microsoft. Пока привычная ОС работает, люди будут продолжать ей пользоваться. Переходить на новую систему, тем более со значимыми ограничениями по совместимому ПО, будут только энтузиасты».

Отвечая на вопрос редакции, заинтересуют ли геймеров консоли и приставки на системе? как они должны позиционироваться на рынке, и что нужно, чтобы россияне пошли в магазин за ними, в издании сказали: «У современных геймеров на выбор сумасшедшее разнообразие игровых приставок. Как официальных, разработанных Nintendo, Sony и Microsoft, так и китайских, в самых разных форм-факторах, способных запускать игры для игровых консолей прошлых поколений через бесплатные эмуляторы. Что такого уникального и конкурентного может предложить российская игровая консоль, загадка. Российский игровой рынок пока находится в зачаточном состоянии, так что даже эксклюзивные игры будут исчисляться единицами. Их увлекательность под вопросом».

На вопрос CNews о том, что нужно, чтобы привлечь разработчиков игр и замотивировать их выпускать новые и портировать старые игры на "Аврору", представители IXBT Games ответили так: «Игровые компании будут портировать свои игры на российскую консоль только за деньги. С точки зрения бизнеса в лишней работе нет никакого смысла, поскольку аудитория гипотетической консоли не сможет отбить затраты, так что государству придется годами искусственно поддерживать этот проект. Надо понимать, что в России большинство людей играет или на ПК, или на смартфонах. Им консоль просто не нужна. Ни сейчас, ни в перспективе. Тем более, консоль без дорогих игр от иностранных игровых компаний».

Ответ издания на вопрос CNews, сможет ли когда-нибудь консоль/приставка на «Авроре» стать достойным конкурентом Xbox/PS/Switch и другим популярным в России и мире платформам, звучал так: «Никогда. Консольный рынок сейчас и так в кризисе, аудитория сжимается. Будущее Xbox от Microsoft вообще под вопросом. Молодежь играет на смартфонах, и эта тенденция усиливается. Рационально было бы сделать российский смартфон на российской ОС, совместимой с Android. Консоль – это тупик».