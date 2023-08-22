Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone

Компания «Открытая мобильная платформа» опубликовала фреймворк Flutter SDK, который поддерживает ОС «Аврора». Flutter предназначен для создания мобильных приложений под Android и iOS. Теперь разработчики могут использовать Flutter для работы ПО для российской мобильной ОС.



Быстрая разработка приложений

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) опубликовала фреймворк Flutter 3.3.10 SDK с начальной поддержкой ОС «Аврора» на GitLab. Об этом CNews рассказали представители компании.

Flutter — это комплект средств разработки с открытым исходным кодом для создания мобильных приложений под Android и iOS с использованием языка программирования Dart, разработанный и развиваемый корпорацией Google. Первая версия Flutter, которая появилась в 2015 г., предназначалась только для Android-приложений. В августе 2023 г. была выпущена версия Flutter 3.13.0.

«Кроссплатформенные технологии позволяют иметь почти единый код приложений для Android, iOS и других ОС, — пояснил директор департамента разработки ОМП Роман Аляутдин. — Наша команда добавила в этот список “Аврору”, разработав слой поддержки и доработав Flutter SDK для работы с нашей ОС».

Среда разработки для «Авроры»

Сейчас основным инструментов для разработки приложений на языках Qml и С++ для ОС «Аврора» является Аврора SDK. Компания ОМП работает над совместимостью по коду с другими платформами. И одним из перспективных направлений в этой области является поддержка кроссплатформенных фреймворков разработки, позволяющих иметь общую кодовую базу и специалистов для трех платформ: iOS, «Аврора» и Android.

Фото: ОМП ОМП опубликовала фреймворк Flutter с поддержкой «Авроры»

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Специалисты ОМП более года назад начали исследовательскую работу по поддержке фреймворка Flutter. В репозитории размещены Flutter 3.3.10 SDK, 12 плагинов и примеры.

Пока Flutter полностью не поддерживает ОС «Аврору», но уже сейчас есть возможность собрать и запустить на устройстве приложения, полностью совместимые по коду с Android и iOS.

Проблема «Авроры»

Сейчас устройства на «Авроре» используются в государственных и бюджетных организациях. Основной проблемой ОС является небольшое количество приложений. Большинство разработчиков создают приложения для Android и iOS, так как эти платформы имеют мировую аудиторию и обширные рынки. И из-за ограниченного количества пользователей «Авроры» разработчики не спешат создавать под нее приложения, потому что это не сулит им огромную прибыль.

В середине августа 2023 г. стало известно о том, что для доработки и адаптации ОС «Аврора» потребуется 300 млрд руб. до 2027 г.

Разработчики «Авроры»

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа». А в 2019 г. произошел ребрендинг — ОС «Аврора» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций, на обычного потребителя ОС «Аврора» не ориентирована.