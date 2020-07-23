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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коновалов Роман

СОБЫТИЯ


23.07.2020 ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России 1
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
19.02.2020 ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про» 2
02.12.2019 Специалисты «Сидиси» получили сертификаты разработчиков на ОС «Аврора» 1
27.02.2019 Реестр отечественного ПО пополнился российской ЕСМ-платформой Documino 1
24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC 2
18.10.2018 «Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго» 1
04.09.2018 «АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО 1
23.08.2018 «АйДи – Технологии управления» усилила ИБ документооборота «Россетей» 1
24.07.2018 «АйДи – Технологии управления» – в топ20 рейтинга CNews по аналитике 1
16.05.2018 «Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 2
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
11.04.2018 «Айди – Технологии управления» разработала систему электронного документооборота на свободном ПО 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза 1
21.12.2017 «АйДи – Технологии управления» вошла в топ поставщиков услуг ИТ-поддержки 1
06.12.2017 В ближайшие три года трансформация ИТ-ландшафтов станет массовой 1
11.09.2015 Определены 20 крупнейших ERP-проектов России за последние 3 года 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Коновалов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

АйДи - Технологии управления - id2 70 17
9594 10
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 6
SAP SE 5601 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
1С-Рарус 982 2
OpenText 238 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Крок - Croc 1964 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Maykor - GMCS 45 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Открытые технологии 732 1
Компас 20 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
1С-Авиант 3 1
Системы документооборота 522 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Полипластик 23 3
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром нефть 725 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
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SCRUM - Методология совместной работы 162 1
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АйДи - Технологии управления - Documino 38 5
Google Android 15244 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
1С:ERP Управление предприятием 841 2
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - ДФО - Амурская область 954 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
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Экзамены 517 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
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CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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