ГК «Сидиси» выкупила блокирующий пакет акций «Эдит про»

Группа компаний «Сидиси» и системный интегратор 1С «Эдит про» объявили о слиянии. В компаниях заявили, что объединение позволит увеличить штат специалистов 1С в 10 раз и занять до 5% корпоративного рынка 1С в России до конца 2021 года.

ГК «Сидиси» выкупила блокирующий пакет акций «Эдит про». Компания «Эдит про» работает в Краснодаре с 2017 года, специализируется на автоматизации бизнес-процессов на основе решений 1С. Занимает порядка 20% корпоративного рынка 1С по Южному федеральному округу (ЮФО).

«Мы планировали выходить на корпоративный рынок 1С, открыв собственную практику или вступив в альянс с уже существующим франчайзи, - сказал Роман Коновалов, президент ГК «Сидиси». - Какое-то время мы присматривались к «Эдит про» и видели, как блестяще эта команда выполняет проекты в крупнейших компаниях из сфер энергетики, торговли, медицины и т.д. Объединение с «Эдит про» позволит нам расширить продажи решений по автоматизации бизнеса».

Смена бренда или масштабные структурные изменения в «Эдит про» не планируются. Руководить компанией будет нынешний генеральный директор Дмитрий Кичко. ГК «Сидиси», по словам Романа Коновалова, планирует инвестировать в развитие направления 1С не менее 15 млн рублей в течение ближайших двух лет.

«Альянс с «Сидиси» позволит нам сделать рывок и выйти на новые рынки, - сказал гендиректор «Эдит про» Дмитрий Кичко. - В течение 2020 года мы планируем в 10 раз увеличить штат производственного персонала. Начинаем выходить за пределы ЮФО, расширяя географию внедрений. В ближайших планах - Московская область, Санкт-Петербург, Калининград, Саратов, Амурская область. Будем стремиться занять до 5% российского корпоративного рынка 1С в основных отраслях к концу 2021 года».

«Сидиси» и «Эдит про» уже приступили к созданию совместного решения по автоматизации бизнес-процессов предприятий на основе «1С» и мобильных решений. В дальнейшем возможно увеличение участия ГК «Сидиси» в уставном капитале ООО «Эдит про». Это зависит от достижения ключевых показателей эффективности, о которых договорились стороны во время сделки.