«Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

«Наша команда имеет многолетнюю практику создания отечественных микропроцессоров. Мы рады объявить о сотрудничестве с «Открытой Мобильной Платформой» и тем самым обеспечить нашим клиентам возможность создания полностью независимой отечественной экосистемы, гарантирующей безопасность данных. Сочетание возможностей на уровне процессора «Эльбрус» и реализации доверенной среды на программном уровне позволяют эффективно контролировать целостность функционирования ОС, а также ограничивать сервисы, которые могут быть потенциально опасными или компрометировать безопасность устройств», — отметил замдиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин.

«Переход на полностью отечественные сертифицированные решения позволяет избегать рисков, связанных с остановкой техподдержки и функционирования иностранных сервисов, а также дает возможность обеспечить безопасность корпоративных и личных данных. Обеспечение поддержки микропроцессоров «Эльбрус» потребует широкого взаимодействия двух компаний, а также добавления поддержки «Эльбрус» в «Аврора SDK». Поддержка архитектуры «Эльбрус в SDK» существенно упростит создание прикладного ПО, совместимого с ОС «Аврора» на устройствах на данной аппаратной платформе. Накопив эти навыки за годы работы над мобильной операционной системой «Аврора», мы теперь делимся ими с российскими разработчиками процессоров, материнских плат, а также конечных устройств в новых, порой совершенно неожиданных форм-факторов», — сказал Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнеров компании «Открытая мобильная платформа». — Надеемся, что в ближайшее время мы сможем объявить о конкретных результатах нашего сотрудничества».

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС «Аврора» предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.