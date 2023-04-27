ОМП обновила портал разработчиков ПО для ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила интернет-ресурс для разработчиков из экосистемы ОС «Аврора».

Новый портал компании «Открытая мобильная платформа» содержит информацию и ресурсы для разработки под ОС «Аврора», которые будут полезны как начинающим, так и опытным создателям приложений.

На портале размещены «Аврора SDK», документация по API, руководства по разработке, а также информация о выпусках SDK и операционной системы. В разработке приложений с графическим интерфейсом поможет UI Kit ОС «Аврора», который также доступен на портале бесплатно.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

«Наша компания как производитель операционной системы делает многое для обеспечения разработчиков приложений необходимыми ресурсами и успешного развития их продуктов на платформе «Аврора», — сказал руководитель отдела развития и поддержки разработчиков Кирилл Чувилин. — В основу новой версии портала мы заложили технологии и подходы, которые позволят нам развивать его функциональность и доступные для разработчиков сервисы».