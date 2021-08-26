Эксперты «Открытой мобильной платформы» выступили на форуме «Армия 2021»

Руководитель отдела управления экосистемой и продуктами ОМП Сергей Аносов и директор департамента разработки ОМП Роман Аляутдин приняли участие в круглом столе «Системное программирование как ключевое направление противодействия киберугрозам».

Цель встречи – создание рекомендаций по развитию в Российской Федерации новых и перспективных методологических и технологических средств разработки доверенного ПО, нацеленных на минимизацию угроз безопасности, связанных с дефектами и уязвимостями в программно-аппаратного обеспечении.

«Системное программное обеспечение и российская электроника — ключевые блоки построения доверенных платформ, – комментирует Роман Аляутдин. – В рамках секции и в кулуарах форума «Армия 2021» компания «Открытая и мобильная платформа» и другие лидеры рынка обменялись своим опытом внедрения средств автоматизации в области разработки безопасного ПО, а также обсудили дальнейшие совместные действия для улучшения открытых компонент».

Подробнее о секции